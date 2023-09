Camioneta se incrustó en un pozo y el conductor la sacó con una grúa

#AHORA | ? Una camioneta cayó sobre un pozo de Aguas Santafesinas en Uriburu e Italia.



? El conductor reclama mayor señalización en la zona. No sufrió heridas.



?? El tránsito permanece interrumpido.



Otra vez un corralito de Aguas Santafesinas como escena de un impresionante accidente. Un hombre que manejaba una camioneta este viernes por la mañana por Uriburu e Italia, en la ciudad de Rosario, no logró esquivar a tiempo el pozo y cayó al vacío. El vehículo quedó incrustado y fue el propio dueño de la camioneta quien retiró el vehículo de la calle con una grúa. Pasadas las 9 el tránsito se había reanudado pero el pozo quedó precariamente señalizado. Se recomienda extrema precaución al pasar por la zona."Estoy bien", dijo el conductor de la camioneta aa poco del accidente este viernes antes de las 8. Viajaba solo y logró salir por la puerta del acompañante. El pozo estaba señalizado con el corralito de Aguas pero, según contó el hombre accidentado, no estaba correctamente colocado.Al no poder esquivarlo, lo chocó de frente y cayó con parte de esta estructura en el pozo.Todo se "resolvió" de una forma muy particular: el propio accidentado retiró la camioneta del pozo con su grúa y hasta la manejó él mismo. Hacia las 9.20 el vehículo ya había sido retirado y las vallas de Aguas colocadas nuevamente, también por el propio involucrado con ayuda de otras personas.Con todo, no quedó personal de Tránsito en la arteria para ordenar la circulación –la señalización era muy precaria– ni tampoco se acercó personal de Aguas para reemplazar el vallado.