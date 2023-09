Le hackearon WhatsApp a funcionaria municipal y pidieron dinero a sus contactos

Bernardita Zalisñak, Directora de Gestión Preventiva de la comuna concordiense, fue víctima de los malvivientes digitales y perdió el control de su Whatsapp. Se hicieron pasar por ella y pedían sumas de dinero a sus contactos.



La funcionaria detalló que se pudo dar cuenta del hackeo "enseguida de que lo hicieron porque a mí me llama un número de Buenos Aires, atiendo, muy formalmente me dijeron que era la agencia del departamento de reclamos de WhatsApp y que habían detectado que otro equipo telefónico estaba usando el mío".



Desesperada por no perder su herramienta de trabajo, Zalisñak siguió los órdenes que le impartían los malvivientes. "Me dijeron ahora le vamos a enviar un código de comprobación, aparece un número, se lo dicto y ahí automáticamente pierdo el control de mi Whatsapp", puntualizó.



Es más, agregó, "enseguida empezaron a llamar a mis contactos y el primero que me avisa es Alfredo Francolini, él se dio cuenta enseguida".



Para la funcionaria, "mi principal preocupación era quedarme sin comunicación y avisar que no era yo quién les pedía que le depositen dinero".



Zalisñak contó que, a posteriori, "me pasé toda la noche atendiendo llamados telefónicos porque tengo 4.256 contactos y este jueves denuncié a la policía porque todo el mundo estuvo llamándome por si realmente necesitaba plata o qué pasaba".



Según mencionó, la situación "es un contratiempo muy feo, pero afortunadamente nadie transfirió dinero; incluso algunos contactos les siguieron el juego y terminaron dándoles una cuenta de mercado pago para depositar y todas coinciden con la misma titular".



Por último, la funcionaria municipal explicó que, según le dijeron, "lo puedo recuperar a mi Whatsapp pero tengo que esperar siete días y ya me estoy volviendo loca". (LT 15)