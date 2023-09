Encontró un bolso con dólares y $1 millón, lo devolvió y rechazó recompensa

El trabajador de un hiper para el hogar de la localidad bonaerense de La Plata estaba acomodando los changos en el estacionamiento del lugar y en uno de ellos había un bolso. Pero no un bolso cualquiera: tenía más de un millón de pesos y muchos dólares. El joven no dudó y optó por devolverlo a sus dueños, quienes quisieron recompensarlo con dinero en efectivo: "No lo acepté porque no era mi plata", contó Lautaro González, protagonista de esta historia.El acto de honestidad del joven de 19 años que trabaja desde hace cinco meses en la empresa chilena Sodimac se dio durante esta semana, mientras cumplía con su horario de trabajo: "Estaba acomodando los carros en la zona del estacionamiento, y veo que había un bolso que seguramente se habían olvidado", contó en charla con El Trece."Entonces procedí a entregárselo a mi superior para que si alguien lo reclamaba, pudieran devolverlo", contó el joven. Lautaro aclaró durante la entrevista, que "nunca abrió el bolso" que contenía una gran cantidad de dinero en efectivo y un celular de alta gama.Lo cierto es que al otro día, la gente que lo perdió, volvió. Y se encontró con el acto de honestidad de Lautaro, que les devolvió el bolso intacto. "La verdad que estaban desesperados. Me agradecieron mucho y me quisieron dar algo de dinero como recompensa, pero no, no lo iba a aceptar", contó convencido.Y siguió: "No podía aceptar dinero, no era mi plata; y esa gente estaba desesperada, muy desesperada porque la habían perdido. No la podía aceptar", contó ante un panel periodístico del noticiero que quedó admiirado por su actitud.El joven que vive en Berisso y tiene una hora y media de viaje contó además que cuando volvía en colectivo para su casa, le comunicó la novedad a sus padres y que ellos le demostraron orgullo por su actitud. Fuente: (Clarín)