Exigen “condena ejemplar” para acusados de matar a golpes a un perro

Sobre el caso de crueldad animal

Sociedad Vecinos marcharon contra el maltrato animal tras la muerte de un perro

Exigen “una condena ejemplar”

Precedentes

en el marco de la investigación poriniciada contra tres jóvenes que golpearon y dieron muerte a un perro en un hecho de crueldad animal que causó indignación la localidad de, departamento Uruguay. El pedido fue realizado al juez Gustavo Díaz y el fiscal que está a cargo de la causa es Carballo.“Vamos a intentar que haya una intervención por parte de la Justicia Penal Juvenil porque, presuntamente, dos son menores; y si bien se le dio intervención al Copnaf, el caso excede a este organismo y debería intervenir la Justicia Penal Juvenil, como cualquier caso en el que hay un niño que comete un delito. Y en relación al adulto, que intervenga la Justicia Penal”, especificó ala abogada que representa a la “Conciencia Animal”, Cecilia Domínguez.Se recordará, según un video que trascendió a través de redes sociales,El acto de crueldad ocurrió a mediados de agostos en las cercanías del arroyo San José, en la zona rural de San Marcial.“Mientras en otras provincias hay elevación de causa a juicio (por hechos de maltrato o crueldad animal), por una cuestión de política criminal, en Entre Ríos no hay elevación de causa a juicio; ni siquiera hay juicios abreviados”, expuso la letrada y disparó:porque en Entre Ríos solo ha habido suspensiones de juicio a prueba (probation)”.“Mientras otras provincias llegaron a fallos condenatorios, con la misma ley que es de carácter nacional, en Entre Ríos solo ha habido suspensiones de juicio a prueba (probation)”, sentenció la abogada especialista en el derecho animal.Domínguez confirmó aque su intención-y la de la ONG que representa- es “que haya–que no está habiendo- para los delitos de crueldad animal y que no queden como un simple delito, sino“Además del reconocimiento de las demás especies como”, completó.El juez de Garantías de Concordia, Germán Dri, en un fallo de febrero de 2022, entendió que los animales son Sujetos de Derechos en el marco de una Causa Penal por crueldad animal, a través del dictado de una sentencia en la cual resolvió no devolver los canes que habían sido utilizados para criadero a su maltratador, negando también el sobreseimiento de la persona imputada.Así también, en mayo de este año, la jueza de Garantías de Paraná, María Gabriela Garbarino, resolvió admitir la representación legal de Mateo –un perro de raza labrador–, para que se investigue la infracción a la Ley Nº 14.346 que establecen penas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales. El labrador había sido brutalmente golpeado con un adoquín y lastimado una botella de vidrio en calles Echagüe e Irigoyen de Paraná., sentenció Domínguez.