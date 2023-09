La primera pescadora artesanal de Gualeguaychú habló sobre el “trabajo de río”

María Rosana Mendoza inscribió su nombre en la historia de la pesca artesanal de Gualeguaychú, al convertirse en la primera mujer en recibir el carnet habilitante para ejercer el oficio en la región.Mamá de cuatro hijos y abuela de tres pequeños, Maru en diálogo con R2820, habló con orgullo de su familia, resaltó la tarea de su esposo en la misma actividad y destacó al río como el mejor ámbito para disfrutar de sus afectos.Al referirse a la habilitación que la convierte en la primera pescadora artesanal mujer de Gualeguaychú, Maru dijo sentirlo como reconocimiento a su trabajo. “Me habilita a pescar en regla y también a vender y elaborar el pescado” destacó.“Me siento orgullosa como mujer de poder realizar un trabajo que mayormente es realizado por los hombres”, sostuvo. “La pesca es un trabajo duro y requiere de mucho tiempo y dedicación, pero no es imposible que una mujer lo cumpla”, destacó.En esa línea, Maru reconoció que “cada vez más las mujeres que trabajan el pescado en sus casas; pero yo soy una de las pocas que en el río alisto, echo mallas, desenpesco, lavo el pescado o hago sartas, tareas que habitualmente las ejecutan los hombres”.Maru destaca la tarea de su esposo al referirse al vínculo con la pesca. “Lo acompañé mucho tiempo como espectadora. A medida que pasó el tiempo me di cuenta que era mucho trabajo para él y comencé a ayudarlo un poco”.“Pero dos años atrás, en plena pandemia, a mi esposo le detectaron cáncer. A pesar de la enfermedad no dejó de trabajar, pero sí, dejó de hacer el trabajo pesado y yo empecé a ayudarlo en las tareas más duras”, explicó.Maru respondió que el día comienza a las 5,30hs. “Tomamos mate con mi esposo y después alistamos las mayas. Si es lunes salimos a recorrer, ya que las pescas se realizan de lunes a viernes. Se recorre, se desenpesca, se trae el pescado a la costa, se limpia, se lava, se pesa y se entrega al acopiador, y otros se conservan para traerlos a nuestra casa y elaborarlos”, describe.“El trabajo de río implica también trabajar con lluvia, sol, sudestadas, estando enfermos, vientos, calores muy fuertes y principalmente cuidar el pescado”, dijo.Sobre el final de la charla, Maru habla con gratitud de Adriana Farabello y aseguró que trabajará “hasta que mi cuerpo diga basta, porque esto me apasiona. Me gustaría ver en el futuro a más mujeres a emprender este camino. Creo que nada es imposible para nosotras”, sentenció.