Educación vial: una formación del comportamiento de conductores y peatones

Galliusi: “Para evaluar como conducimos nos pondría un 5”

Leiva: “El problema es más grave que la educación”



La opinión de los panelistas

Las noticias sobre los accidentes de tránsito ya son tan cotidianas como el amanecer. Todos los días se registran siniestros viales, pero parece que no aprendemos, pese a que muchos se involucran en brindar educación vial. Diferentes dimensiones del Estado, la han implementado en distintos niveles.Por tal motivo, podemos encontrar cursos de Seguridad Vial, talleres de Educación Vial, cuadernillos, programas, instructivos, juegos, podcast, videos, y hasta canciones.Pero, no aprendemos. La tentación de cometer una infracción es como un deseo latente y eterno. Así llegan los accidentes. Las causas de los accidentes ya son conocidas: El uso del celular, pasar los semáforos en rojo, adelantarse por la derecha, no respetar la prioridad de paso en las encrucijadas no semaforizadas, girar a la izquierda en lugares prohibidos, no respetar las distancias entre vehículos, entre otros casos.Muchas veces los conductores son conscientes que están infringiendo la ley, pero lo hacen de todas maneras, porque en muchos casos, saben que no recibirán sanción ante la falta de controles. Por lo general, solamente respetan las normas en los horarios picos en los lugares donde hay un inspector de tránsito.La Educación Vial tiene como objetivo general, la formación del comportamiento del ciudadano en cuanto usuario de la vía pública. Es “entendida como un aspecto más del aprendizaje de los comportamientos regulados por las normas éticas”.Pero sin dudas, no aprendemos. Conducimos mal y eso demuestra que estamos lejos de respetar las normas. En conclusión, se debe admitir que tenemos bajo nivel de educación vial.El tema fue debatido en, programa que se emite por. En ese sentido, Ricardo Galliusi, Jefe de la División de Accidentología Vial de la Dirección de Criminalística, manifestó: “Con el índice que hay en el departamento Paraná, particularmente como referente de la provincia de Entre Ríos, para evaluar como conducimos nos pondría un 5. Hay muchas infracciones que se cometen en el diario circular por la vía publica y que uno lo va realizando sin que se genere el siniestro vial”.“Desde mi área donde trabajo y estoy vinculado en el lugar del hecho, una infraccion puede ocasionar la perdida de una vida. También, estuve en muchas situaciones donde esa persona que quedo ilesa tiene un arrepentimiento total y un sentimiento de culpa que lo acompañará por el resto de su vida, ya que en ese momento piensa lo que hizo en la infracción”, indicó.“En otras ciudades de Entre Ríos, no se ven tanto el uso de cascos como en Paraná. Fue un proceso de dedicación de muchas personas en el control, en el estar, en la educación vial, en los medios periodísticos, pero tenemos un problema que consiste en que el casco está desabrochado o es de un material de baja calidad y que no cumple el rol por el que se creó esa seguridad pasiva”, sostuvo.Con respecto al control caminero, aseguró que “la presencia de la Policía en tantos puntos de Entre Ríos, siempre es positivo en el desplazamiento de la vía publica de los ocupantes, es decir, la circulación donde la multa se debe a una infracción”.“Si no existieran los puestos camineros que constatan la infracción y hacen la multa, ese vehículo que circula generaría muchos factores predisponentes para la ocurrencia de un siniestro vial como, por ejemplo, circular sin luces en la ruta”, agregó.Por último, remarcó: “La Seguridad Vial teórica está comprendida por la ingeniería del tránsito, la educación vial y, en tercer lugar, el control y la sanción, ya que los libros que uno estudia en la Universidad establecen que son parte”.Gonzalo Leiva, licenciado en Accidentología Vial, por su parte, comentó: “Sin llegar a efectuarse la infracción, tampoco se produce el siniestro, pero son acciones que están mal hechas”.“Tengo la concepción de que lo que falta no es educación en cuanto a contenidos, ya que el problema es más grave que la falta de conocimiento, porque la gente sabe que no hay que hacer determinadas cosas y las hace igual. Si el problema fuera eso, la solución sería más práctica”, afirmó.Asimismo, señaló: “En realidad, la gente no cumple porque no quiere. Con la concepción de que hay que cumplir para evitar la sanción seguimos en la situación de empantanamiento. A la gente le importa más que no le saquen la moto en un control, que a perder la vida en un accidente”.Con respecto al estado de las rutas, indicó: “Es innegable que se necesitan rutas en buen estado, donde algunas no están en condiciones. El año pasado en Paraná, hubo 26 personas fallecidas en accidentes de tránsito”.“En el área de comunicación de la Municipalidad, hacemos un trabajo de hormiga, donde todos los días tenemos cursos para las personas que renuevan o sacan la licencia por primera vez, así como también, incorporan alguna categoría. La mayoría de la gente que hace un curso de educación vial asiste de mala voluntad ya que a nadie le gusta y si pueden zafar, no lo hacen”, destacó.“Las personas se sorprenden porque pasamos una hora sin tocar ninguna ley de tránsito debido a que tratamos de mostrarles la realidad, los motivos y cuáles son nuestros roles en esos casos. En la actualidad, las políticas tanto nacionales como locales, apuntan a otra cosa y minimizan estos espacios que generamos”, concluyó.En tanto,dijo: “En la primera gestión de Blanca Osuna, hubo mano dura con el uso del casco, ya que somos hijos del rigor. Hace más de 20 años que vivo en Paraná y jamás me pararon pidiéndome mi licencia de conducir en un control de tránsito. Es muy difícil que los niños y adultos entendamos, cuando es el propio Estado connivente con la realización de infracciones”.Por otra parte,sostuvo: “No podemos poner un policía en cada esquina para el control. Nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Argentina está entre los niveles más altos de locura en cantidad de siniestros viales con muertos”.A su vez,contó: “Hay un sistema que te lleva a ser infractor porque hay que ser rebelde ya que de lunes a viernes trabajo o no me alcanza la guita, entonces en algún momento hay que saciar esa situación que uno no puede cumplir”.Asimismo,expresó: “He vivido en otras provincias y en Paraná, se nota mucho que usan el casco”.Por otro lado,argumentó: “Hay una falta de empatía y cuidado hacia las otras personas. Ponemos el foco en los conductores, pero muchas veces son los peatones los infractores”.Al respecto,señaló: “Tuve la oportunidad de manejar en otros lugares y ni se te ocurre hacer una locura porque sabes que en todo momento te están controlando”.Mientras que,destacó: “Hay dos factores, por un lado, los puestos camineros que se crearon con la finalidad preventiva y están muy arraigados con el objetivo lucrativo, es decir, de recaudar. Por otra parte, se encuentra el estado de las rutas y de muchas calles, los cuales inciden en la problemática de los accidentes”.Finalmente,comentó: “A la educación se la puede reforzar, ya que cualquier persona que tiene el carnet y es responsable de algún siniestro tiene la educación de asistir por empatía”.