Vasectomía: una opción entre los prejuicios y la consciencia reproductiva

Leiva: “La parte sexual no se ve afectada cuando uno se hace la vasectomía, es un procedimiento casi ambulatorio”

Dr. Juan Martín Leiva, coordinador del Servicio de Urología del Hospital de la Baxada

Graunbaum: “Me hice vasectomía y superó todas las expectativas que tenía”

Nacho Grunbaum

Resce: “Es muy importante compartir la responsabilidad de los cuidados”

Carina Resce

La opinión de los panelistas

En los últimos años el auge de la educación sexual puso en agenda muchos temas que usualmente son considerados tabú, y contribuyó a reforzar el conocimiento de otros. Entre esos temas, está la salud reproductiva y específicamente, la vasectomía. Se trata de uno de los métodos anticonceptivos que puede aplicar el hombre y del cual, se comienza a hablar con mayor frecuencia para desbaratar los falsos mitos sobre la cuestión.Las mujeres asumen la mayor responsabilidad en el control de los métodos anticonceptivos en la pareja. Es que la participación del hombre en la anticoncepción es muy limitada debido a varios factores, entre ellos: algunas posturas machistas, miedo a una disminución de su hombría, virilidad y potencia sexual, falta de información sobre el procedimiento, así como el desconocimiento de las ventajas de los métodos anticonceptivos para hombres.Recientemente, como otros famosos argentinos, Pablo Granados, decidió hacerse una vasectomía y contó cómo fue el procedimiento. El humorista quiso romper con los prejuicios que hay en torno a esta operación. “Hoy, en 2023, todavía es un tema tabú entre los hombres, por eso hago este posteo”, dijo y explicó el procedimiento en un video.En el final del posteo, el actor, músico y humorista, dejó una contundente reflexión. “Es una sabia decisión, que también le quita peso a tu pareja de no tener que tomar pastillas, que muchas veces le afectan hormonalmente. De eso se trata la vasectomía”, remarcó.Las razones por las cuales la vasectomía no es un método tan preferido, tiene que ver con los mitos sobre la intervención y los temores que principalmente, son de índole sexual; y también, porque, aún, muchos piensan que la anticoncepción, es cosa de mujeres.Es importante que el hombre se involucre en la anticoncepción o en la planificación familiar, como parte de su salud reproductiva y no solo como una opción, que podría o no tomar.El tema fue debatido en, programa que se emite martes y jueves a las 21.30 por, remarcó que “en los distintos hospitales, tanto en la parte pública como en la privada,Hay chicos de 20, 25 años también. Son decisiones muy personales”.“Muchas veces vienen con una fantasía de la información.Entonces a veces pasa que viene un paciente de 20 o 22 años y piensa que es un procedimiento que se lo hace y luego puede arrepentirse y volver atrás. Con información eso se aclara y para ese momento de su vida pueden usar otro método anticonceptivo.”, explicó y añadió: “un médico puede negarse a hacer el procedimiento si tiene un conflicto moral con la decisión y puede derivarlo a otro profesional”.“Si un hombre se hizo la vasectomía y luego más adelante quiere tener un hijo, una de las opciones es una fecundación invitro, sacando espermatozoides del testículo y hacer una fecundación asistida. A veces se les recomiendan que vayan a un banco de semen y lo resguarden. Ahora si uno está pensando en la vasectomía y va a un banco de semen, es que no está decidido todavía”, señaló.Informó que “”.. Los espermatozoides componen solo el 3 por ciento de lo que es el volumen del semen. La eyaculación va a ser igual. En cuanto a la parte psicológica, a veces puede ser hasta para liberarse un poco. Cada caso es particular, pero a veces el miedo a tener un embarazo no deseado, una familia con muchos hijos, genera estrés, ansiedad, problemas de pareja”, remarcó.Indicó que la operación “”.En el Hospital de la Baxada “estamos realizando vasectomías. Se tienen que anotar, se saca un turno, se hace una consulta, se pide un pre quirúrgico, se asesora al paciente, se da toda la información necesaria. Es un procedimiento ambulatorio, pero puede tener complicaciones en algunos casos. Generalmente en 30 o 40 días se está operando”.Confirmó que “la vasectomía no tiene ninguna relación directa con el cáncer de próstata. Lo único que hacemos es cortar el camino por el que van los espermatozoides hasta las vesículas seminales”.“Los hombres cada vez nos estamos haciendo más controles y eso indica que también tenemos más participación en la planificación familiar”, dijo., contó que “me hice la vasectomía en mayo del año pasado. Es una decisión que cuesta tomar. Estoy en pareja hace 11 años con Julieta. Tenemos dos hijos y decidimos no tener más. A ella la diagnosticaron con esclerosis múltiple. Está muy bien, pero por el tratamiento que iba a llevar adelante no era recomendable o podía llegar a ser complicado llevar adelante un embarazo. Eso terminó de hacernos aceptar que ese era el paso a dar”.“Ella había puesto el cuerpo un montón con los embarazos, con los post partos, con los cuidados y la anticoncepción, algo que casi siempre está ligado a la mujer. Es como que el hombre siempre se lava las manos con eso”, comentó.Dijo que “”.Tras la vasectomía “”.“Hago stand up y muchas veces hago chistes con la vasectomía. La gente aplaude y es como que sos un héroe por hacerte una cirugía menor, que es una pavada y salís caminando de la clínica. Trato de charlarlo con todos”, agregó.es Sexóloga Educativa, Diplomada en género, Asesora de salud integral por el Plan ENIA (plan nacional para prevenir embarazos no intencionales en la adolescencia) y Docente y Tallerista de ESI en distintos ámbitos.“Con la Educación Sexual Integral todas las cuestiones que tienen relación con la sexualidad en general empezaron paulatinamente a hablarse y a transitar distintos espacios. El tema de la anticoncepción quirúrgica también apareció en 2006 como la ESI. Desde entonces hasta ahora, a pesar de todos los años que pasaron y que hoy se están discutiendo un montón de temas que antes eran tabú, en muchos casos la vasectomía es un tema tabú”, dijo.”, señaló.Remarcó que “uno de los mitos más importantes que existen en torno al tema es que hacerse una vasectomía tiene efectos colaterales en cuanto a lo sexual.”.La elección de hacerse vasectomía “mucho tiene que ver con los medios. Que haya salido Pablo Granados hace un tiempo a contar que se la hizo, con la buena intención de poner el tema en discusión para que otras personas lo puedan hacer, es importante. Muchos dicen que el tema está de moda, pero es más que una moda”.”, remarcó., dijo que “pensaba en lo que es la diferencia entre hombres y mujeres en este país. Si sos hombre podés intervenir en un consultorio simple y hacer lo que vos quieras. Lo que fue el proceso para que una mujer tenga la posibilidad de ligar sus trompas y elegir, como por ejemplo con la Ley de Interrupción del Embarazo, ha sido sumamente discutido. Es una cuestión sumamente machista. Si sos mujer se discute en todos lados, si sos hombre vas a un sanatorio y te lo haces en tres minutos y todo el mundo te felicita”., indicó que “desde 2006 está incluido en el Programa Médico Obligatorio. Es decir que hay un estado presente que te posibilita poder optar de poder hacértelo o no. Eso me parece maravilloso”., señaló que “en el caso de personas con discapacidad mental, la ley indica en principio la plena capacidad de las personas, la cual solo puede ser restringida en casos que esté debidamente comprobado que esa persona no puede desarrollarse en su vida de relación realizando determinados actos. En relación a la disposición sobre su propio cuerpo, tiene que respetarse la decisión de la persona y no puede otorgarse un tercero la voluntad o autorización por ella. En un caso de alienación extrema no podría practicarse porque no se cuenta con la aprobación de la persona”., manifestó que “hay que remarcar que la vasectomía no previene las enfermedades de transmisión sexual. Hay que usar igualmente el preservativo”., dijo que “en general los varones no tienden a ocuparse de su salud sexual y reproductiva. Es necesario saber cada cuánto deben consultar y hacerse controles”.