Asesinaron a turista argentino en Bolivia y denuncian que no quisieron atenderlo

Un turista argentino fue asesinado de al menos una puñalada en la ciudad boliviana de Oruro por un hombre de nacionalidad colombiana que se encuentra prófugo, y la pareja de la víctima denunció que por ser extranjeros les negaron el traslado en ambulancia para que pudieran atenderlo en el hospital de la zona, mientras que la madre del joven asesinado aseguró que hubo "abandono de persona", informaron hoy fuentes policiales.



La víctima fue identificada por la policía como Walter Matías Rosales (30), oriundo de Neuquén, quien se encontraba con su pareja, Florencia Morales (27) en la ciudad de Oruro, del partido homónimo ubicado al oeste de Bolivia.



Según expresó a Télam el coronel Lionel Valenzuela Pelaes, director de la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Crimen de Oruro, el crimen ocurrió el pasado martes cerca de las 23 en el cruce del Pasaje Brasil y Bakovic, de la citada localidad.



El encargado de la investigación detalló que, en base al relato de testigos, la pareja estaba vendiendo bijouterie cuando conoció a un mochilero colombiano, con quien comenzaron a charlar.



En un momento, Rosales le pidió a su pareja 10 pesos bolivianos para ir a comprar a un supermercado cercano, pero a los pocos minutos regresó con una herida en la zona del tórax.



En una filmación se observa a la pareja de la víctima que le relata a un periodista de la zona cómo Rosales fue agredido.



"Fue un colombiano, se nos sentó a hablar con nosotros. No discutieron en ningún momento. Fueron a comprar una gaseosa porque teníamos que entrar al hotel dónde estábamos y volvió así", sostuvo la mujer.



Valenzuela Pelaes afirmó que el sospechoso huyó rápidamente del lugar con el arma homicida, que se cree que es un cuchillo tipo “tramontina”.



“Es lo que nosotros denominamos un ´mochilero´. En las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona se lo ve con gorra y capucha, por lo que es difícil su identificación. Sabemos que tiene un tatuaje en la mano derecha, de una palabra, de aproximadamente cinco centímetros de largo”, explicó el pesquisa.



En tanto, si bien la búsqueda se centró en la ciudad de Oruro, los investigadores también se encuentran trabajando en la zona de la Laguna de Cal Cala, donde se realiza una festividad masiva turística, o bien en las ciudades de La Paz o Cochabamba.



El policía indicó que la pareja de la víctima se encuentra contenida por los agentes y que su testimonio “es de gran importancia” ya que es una de las pocas testigos que vio al sospechoso y pudo describirlo.



El Consulado General argentino en La Paz está en contacto con la pareja de Rosales y su familia -que está en viaje hacía Bolivia-, y con las autoridades policiales que siguen con la búsqueda del sospechoso.



Además, en las próximas horas el cónsul se trasladará hacia Oruro para acompañar a los familiares en los trámites para la repatriación del cuerpo.



En tanto, la pareja del hombre denunció que "por ser extranjeros", les negaron un teléfono para comunicarse con una ambulancia para trasladar al hombre a un hospital.



"Más de 40 minutos para ir a buscarlo; nos negaron un teléfono, nos trataron de drogadictos cuando no habíamos consumido nada. La gente nos negó un teléfono para llamar a emergencias porque somos extranjeros. Nos negaron la atención, nos dijeron que no había ambulancias y cuando llegábamos hay más de tres estacionadas", expresó Morales.



Por último, la mujer reclamó en medio de un ataque de llanto: "Cuando a él lo subieron a la camioneta tenía signos vitales, ¿Quién se hace cargo de ésta vida ahora?, Somos argentinos, ¿por eso nos niegan la atención? Le negaron el derecho a la vida".



Por su parte Carina, madre del hombre asesinado, denunció hoy que “hubo abandono de persona”, tras asegurar que su hijo “llegó con signos vitales” al hospital local.



“Lo dejan en la vereda, lo dejó morir en la vereda, mi hijo llegó con signos vitales y murió en la vereda del hospital en una camilla”, dijo la mujer en diálogo con Canal 7 de Neuquén.



Carina aseguró que “le hicieron un abandono de persona, lo abandonaron, no lo atendieron, es terrible, mi hijo queda tirado en la puerta del hospital. Viene un doctor y dos enfermeras que le dicen a la novia que no lo van a atender”.



Al respecto, el coronel Valenzuela Pelaes negó que una ambulancia no haya querido trasladar a la víctima herida y resaltó que la misma fue llevada por personal de bomberos de la policía hasta el Hospital Oruro Corea.



La mujer señaló que su hijo y su nuera habían comentado al mochilero colombiano que tenían una plata para viajar a Chile y de ahí volver para el sur, para ya quedarse en Neuquén, y agregó que “vuelve a las dos horas nervioso y lo invita a mi hijo a comprar”.



“Este colombiano aparentemente pensó que mi hijo tenía la plata y en realidad la tenía su novia. Eran alrededor de 60-65 mil pesos”, contó.



Para finalizar, Carina describió a su hijo como “una persona muy sociable, muy bondadosa”, y contó que “él tiene un hijo de 11 años al que todavía su mamá no le puede decir que su papá falleció, que lo mataron”.



La causa quedó a cargo del fiscal Aldo Morales de la Fiscalía de Oruro, quien aguarda el resultado de la operación de autopsia, aunque las fuentes indicaron que el argentino sufrió “una puñalada letal en el tórax que le perforó el pulmón”.