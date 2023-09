Pescaron un esturión en el Riacho Victoria: “Cuando lo saqué me asusté”

Marcelo Flores tiene 60 años y se dedica a la pesca desde hace 25 años. Hace varias décadas llegó a la ciudad de Victoria, oriundo de la ciudad de San Miguel de Buenos Aires, y días pasados, cuando estaba realizado su tarea de todos los días se llevó una gran sorpresa: pescó un esturión.“Lo pesqué en el Riacho Victoria, en el tramo de Salto. Como todos los días tiré y cuando lo saqué me asusté, me llamó la atención porque no lo había visto nunca”, dijo y acotó que estuvo investigando un poco y es una especie que puede llegar a pesar más de 1000 kilos.“Todavía lo tengo, y lo voy a conservar hasta el fin de semana porque va a venir gente a verlo, después pienso lárgalo, no lo voy a comer”, mencionó, al tiempo que señaló que le gustaría “que el bichito termine en buenas manos porque hay gente de Buenos Aires que quiere venir a comprármelo, y no quiero que lucren con eso”.Sobre su trabajo diario en la isla, Flores mencionó que muchas veces lo acompaña su hijo y otras su mujer. “Lo disfruto día a día”, comentó a la FM 90.3 y dio cuenta que por estos días “está saliendo poco sábalo, pero nos rebuscamos”.El Esturión se captura con redes, se crían en viveros y cuando alcanzan la edad fértil se inseminan artificialmente para posteriormente extraer sus huevas. Hay varios tipos de caviar, los más conocidos son el Beluga, el Osetra y el Sevruga. El Esturión pertenece al periodo de los dinosaurios, con más de 120 millones de años de antigüedad.En primera instancia se presume que podría haber escapado de algunos de los criaderos de la especie para caviar que existe en Uruguay. Vale recordar que no es la primera vez, que pescan un esturión en la zona de islas de Victoria. En noviembre del año pasado, también ocurrió algo similar cuando pescadores aficionados de la zona del Quinto Cuartel encontraron un curioso ejemplar en la costa y pensaron que eran “tiburoncitos”. Pero un conocedor de especies raras, afirmó que se trataban de esturiones.