Licencia de Conducir: jóvenes que quieran obtener deben hacer curso obligatorio

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) presentó "Mi primera licencia", un curso obligatorio disponible desde hoy para jóvenes de entre 16 y 21 años de todo el país que quieran acceder por primera vez a la Licencia Nacional de Conducir (LNC) para auto y/o moto. El curso es gratuito, autogestionado y ágil, y busca que los jóvenes cuenten con los conocimientos teóricos necesarios previo al examen teórico para solicitar la licencia. A partir del 21 de septiembre, quienes no cuenten con este curso realizado, no podrán continuar con el trámite de obtención."Para un chico, sacar la licencia por primera vez es un momento inolvidable. Queremos que sea recordado no como un mero trámite sino como una instancia de profunda conexión con la seguridad vial a través de conocimientos que lo ayudarán a transitar sus primeros pasos como conductor en la vía pública con seguridad", remarcó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.La propuesta está diseñada para que los jóvenes recorran módulos obligatorios y correlativos, donde verán todo el material audiovisual y leerán el contenido para pasar a la siguiente unidad. Solo durante el año pasado 205 mil menores de 21 años obtuvieron la licencia de conducir. Así, se hace especial hincapié en promover la formación temprana de los jóvenes, debido a que los menores de 35 años son las principales víctimas mortales en siniestros viales.Los aspirantes a obtener su primera Licencia Nacional de Conducir deberán:-Tener un usuario registrado previamente en la aplicación Mi Argentina. Si no es así, deberán registrarse en www.argentina.gob.ar para continuar con el siguiente paso, que es ingresar en Mi primera licencia (www.argentina.gob.ar/servicio/mi-primera-licencia ) y elegir qué curso realizar (licencia para auto y/o moto).-Una vez hecho este paso, recorrerán los distintos módulos que se habilitarán correlativamente para avanzar con la realización del curso. Aquí obtendrán conocimientos sobre la LNC, el marco normativo, cuáles son los elementos de seguridad de los vehículos, cuál es el concepto de conducción segura y eficiente y cómo llevarla a cabo, las condiciones psicofísicas de un conductor, los factores de riesgo y señales y leyes de tránsito.-Terminado el recorrido, se habilitará un botón para poder descargar el certificado de realización del curso, el cual deberán presentar para tramitar la licencia en el Centro Emisor de Licencias de conducir correspondiente, según el domicilio registrado en el Documento Nacional de Identidad.-De esta manera, el aspirante a la Licencia Nacional de Conducir podrá rendir directamente el examen teórico para avanzar con la obtención de la licencia única nacional.Además, es importante remarcar que la ANSV capacitó al personal de los Centros Emisores de Licencias de conducir del país que dicten el curso de manera presencial.Por dudas y consultas, los interesados pueden escribir a ayudaprimeralicencia@seguridadvial.gob.ar o través de las redes sociales de la ANSV (@InfoSegVial ).La Licencia Nacional de Conducir es un documento dirigido a toda aquella persona que, con la edad requerida, quiera conducir un vehículo motorizado en el país. La misma unifica los criterios de evaluación, aptitudes y formatos para su obtención, además de poseer diversas medidas de seguridad a nivel internacional.Actualmente, la licencia única nacional alcanza al 89,32% de los argentinos, a través de los 784 Centros Emisores de Licencias de Conducir operativos en el país.