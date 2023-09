"Siempre quise hallar dinero pero ahora me pasó y lo devolví", contó comerciante

El, que devolvió un sobre un dinero a quien lo había extraviado, contó alos detalles del episodio y las repercusiones tras su noble gesto."Regresaba de dejar el auto en el taller mecánico y caminaba hacia el negocio cuando encontré un sobre de papel manera; me pareció que tenía plata adentro, lo agarré y me lo puse en el bolsillo", repasó Núñez. Y continuó: "Al llegar al negocio, lo abrí y sí era plata,"¡Hay Dios mío qué hago!, me dije. Pago un alquiler, a un proveedor..., pero después se me vino a la cabeza que. Entonces no iba a poder dormir", reconoció el trabajador.que vende santería, estaba buscando el dinero; algún vecino le dijo que un muchacho los había encontrado y se vino al negocio", explicó Núñez."Me dio todos los datos sobre el sobre y cuánto dinero había y se lo devolví porque era de él., expuso el comerciante de Crespo.

"Siempre quise encontrar dinero, pero para mí, para solucionar mis problemas. Y ahora que me pasó, fue distinto a lo que pensaba que iba a hacer; porque", fundamentó el trabajador al mencionar que él también ha perdido dinero y nunca lo encontró.Consultado a Núñez, por las repercusiones tras su gesto, éste contó: "Cuando me cruzan por la calle, me dicen `muy bueno lo que hiciste´ o `te felicito´.