Distinguieron a universidad argentina entre las 10 mejores de América Latina

La Universidad de Buenos Aires quedó ubicada en el puesto 9 del ranking QS de universidades de América Latina y el Caribe, elaborado por Quacquarelli Symonds y difundido hoy. Este relevamiento posicionó nuevamente a la UBA como la mejor institución de educación superior del país, seguida de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en el puesto 21.



Entre las instituciones privadas, las más destacadas del país fueron la Universidad Austral, en el puesto 24 a nivel regional, y la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), en el 35. Ambas mejoraron sus posiciones con respecto a las ediciones anteriores del ranking. Luego figura la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que ocupa el puesto 36.



Según esta nueva edición del ranking, la mejor universidad de América Latina es la Universidade de São Paulo (Brasil), seguida de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidade Estadual de Campinas. El top 5 latinoamericano se completa con el Tecnológico de Monterrey (México) y la Universidad de Chile.



Entre las 100 mejores instituciones de educación superior de América Latina también figuran la Universidad Torcuato Di Tella (puesto 45), Universidad Nacional de Rosario (65), Universidad de San Andrés (67), Universidad Nacional de Cuyo (81), Instituto Tecnológico de Buenos Aires (93), Universidad de Belgrano (97) y Universidad de Palermo (100).



La medición de QS destaca especialmente la “excepcional reputación entre académicos y empleadores” y la “agenda de investigación intensamente colaborativa” de la Universidad de Buenos Aires. De hecho, a nivel regional la UBA quedó en 2° lugar en el indicador de “reputación académica” (superada solo por la UNAM de México), y en el 3° en cuanto a reputación entre empleadores.



“Estos resultados no hacen más que renovar nuestro compromiso y responsabilidad como institución académica. Esta posición que ocupamos da cuenta del prestigio de una universidad pública, gratuita, masiva y de calidad; una universidad que está al servicio del bien común, de la sociedad de la cual formamos parte”, afirmó el rector de la UBA, Ricardo Gelpi.



El ranking QS regional evalúa a 430 universidades latinoamericanas; entre ellas figuran 43 instituciones argentinas (el 10% del total). Esta medición considera 8 indicadores agrupados en 4 dimensiones de análisis: investigación, empleabilidad, experiencias de aprendizaje y compromiso global.



La primera dimensión –investigación– aparece como uno de los principales desafíos para las universidades argentinas. Aquí nuevamente la UBA encabeza como la institución que más participa de redes internacionales de investigación, seguida de las universidades nacionales de La Plata y Córdoba.



Por otro lado, la Universidad Austral es la que produce la investigación de mayor impacto de Argentina, medida según las citas por artículo (ocupa el puesto 13 regional).



“El indicador de citas por paper da cuenta del impacto y la calidad del trabajo científico realizado. En América Latina y en nuestro país no se percibe su importancia en algunos ámbitos. Por eso es tan relevante que los investigadores de la Austral se destaquen y lideren por la cantidad de citas de sus trabajos, que la posicionan en un nivel competitivo mundial a pesar de las restricciones locales”, dijo Domingo Tarzia, vicerrector de Investigación de la Universidad Austral.



El tamaño de los cursos y la proporción de profesores por estudiante es uno de los indicadores en los que más se destacan las instituciones argentinas. La Universidad Católica Argentina queda primera a nivel nacional en este rubro, seguida de la Universidad de Palermo (UP) y la Universidad Nacional de San Luis.



“Destacamos la capacitación y vocación de nuestros docentes, la formación integral y humanista que reciben nuestros alumnos, las nuevas carreras que ampliaron la oferta académica, el reconocimiento que hacen las empresas de nuestros graduados y los convenios que permiten a los alumnos cursar materias en las mejores universidades del mundo”, señaló Miguel Ángel Schiavone, rector de la UCA.



“Argentina se encuentra actualmente en una situación económica difícil, con una inflación de más del 100%, una moneda en dificultades y una tasa de pobreza en aumento; sus universidades han soportado durante algún tiempo esta recesión. El hecho de que su sistema de enseñanza superior siga brillando con luz propia es un testimonio de su resistencia y de la excelente reputación que ostenta en la escena internacional”, comentó el vicepresidente senior de QS, Ben Sowter. (Infobae)