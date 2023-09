Débitos indebidos: es por suma millonaria en Entre Ríos y jubilados son víctimas

Muchos millones y cautelar

La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial informó respecto de la presentación por una presunta estafa, realizada por la empresa EPICO SA, ubicada en Avenida del Libertador 5930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.El director de la repartición, Fernán Poidomani, explicó que “de los consumidores de entidades bancarias en la provincia de Entre Ríos”, dijo el funcionario., no existe un respaldo legal ni consentimiento por parte de los consumidores para estos débitos”, señaló Poidomani al advertir de los casos registrados.y desde Defensa del Consumidor, confirmaron que la sumatoria de las presuntas estafas ascendería a un monto multimillonario en la provincia. Según indicó Poidomani a, remarcó.”, confirmó a, por lo cual, hay una gran parte que responden a consumos reales y habrá otros que no. Por tal motivo, le decimos a la gente es revisar. Si la persona, normalmente, no recibía descuentos de esta empresa y no ha contratado nada nuevo, haga el desconocimiento” de la suma descontada.El funcionario resaltó a, afirmó y agregó que. Además, aclaró que "en todos los casos que los usuarios lo solicitaron,", señaló.Por otra parte, Poidomani mencionó que la mayoría de los débitos indebidos se realizaron en cuentas de jubilados o personas mayores y por tal motivo, se sospechaba (como mencionó más arriba) de robo de datos del PAMI. “Son un grupo especial de afectados”, señaló., porque llama la atención que está destinado a ese sector”., y eso baja una orden al banco donde la persona tiene su dinero y le producen el descuento. Aunque, una vez que la empresa sube la orden de pago, nadie sabe en razón por la que se hace el descuento”, agregó a Elonce.Para ser resarcido por un descuento que no corresponde, señaló Poidomani, “; por eso, salimos a avisarle a la gente que si no realizó el consumo le informe a su entidad bancaria para que le devuelva el dinero”, ya sea personalmente en la entidad bancaria o por otros medios.-Verificar en sus cuentas bancarias si figuran débitos no autorizados (en especial, de pequeños montos). De ser así, desconocer la operación ante la entidad bancaria correspondiente y si el débito no es revertido, contactar a Defensa al Consumidor.-No brindar información personal ni bancaria a través de plataforma digitales (webs, redes sociales, sistemas de mensajería) o telefónicamente.A partir de varios reportes recibidos desde el fin de semana, UFECI inició una investigación preliminar y solicitó al Banco Central que comunique a todo el sistema bancario que este tipo de operaciones podrían resultar fraudulentas.Desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal general Horacio Azzolin, inició días pasados una investigación preliminar a partir de varios reportes recibidos desde el fin de semana pasado de distintas personas, en principio jubilados y pensionados, que daban cuenta que la empresa EPICO S.A. habría realizado débitos en sus cajas de ahorro previsionales sin su debida autorización.