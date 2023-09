El cirujano Ojeda será sometido a un juicio por jurados

El fiscal Martín Núñez mencionó que el pasado lunes se remitió "la causa a juicio por jurado", un peldaño que se sube "cuando el fiscal termina toda una investigación y se considera que está en condiciones de pasar a la etapa de juicio". Para ello "se pide una audiencia ante el juez de garantías y si el magistrado lo considera, como en este caso, donde vio que había pruebas suficientes, ordena que ya empecemos con la etapa de juicio", explicó.



Núñez recordó que esta causa data del año 2019, sorteando diferentes interposiciones de los abogados de Ojeda, aunque el fiscal subrayó que debía "ser absolutamente honesto" y aclarar que "no hubo dilación de parte de la defensa". Lo que sí ha acontecido, argumentó, "es que nosotros ya habíamos superado hace dos años la remisión de la causa a juicio, iba a ir a un sistema de juicio común", pero "el año pasado renunció el defensor particular que tenía Ojeda - que era el doctor Bacigalupe - justo antes de iniciar el debate".



Entonces, recordó el fiscal, con "otro defensor nuevo que no conocía la causa hubo que reprogramar ese juicio". Posteriormente se sumó "un cambio de criterio del Superior Tribunal de Justicia de que todas las causas por delitos graves anteriores a la ley de juicio por jurado, también sean resueltas por el sistema de juicio por jurado; lo que entiendo que es correcto", puntualizó.



En esta causa con "un juicio que todavía no había empezado, se dispuso que finalmente se remita al sistema de juicio por jurado".



El imputado "se encuentra en prisión preventiva hasta que se dice sentencia, esto está relacionado a otra causa que tuvo en la ciudad de Buenos Aires, cuando tenía prohibido realizar cirugías estéticas", dijo Núñez a Diario Río Uruguay.



En cuanto a la fecha tentativa del juicio, señaló que "aún lo tiene que determinar la oficina encargada de gestionar las audiencias" pero adelantó que "cuando se le remite a la oficina judicial un pedido de juicio por jurado - que ya de por sí para que vaya a jurado tiene que ser una causa grave, con una pena de 20 años de máximo y por otro lado, encima, con una persona privada de la libertad en prisión preventiva - normalmente estas audiencias no demoran demasiado".



En síntesis, puntualizó, "si bien no tengo una fecha cierta, lo que sí puedo decir es que no creo que demore demasiado, en virtud de la circunstancia de la causa".



Enfermeras

Por último, vale remarcar que en la causa también están implicadas las dos enfermeras que colaboraron en esta intervención que terminó de manera fatal en Concordia. En este caso, se trata de Romina Duraez y María Jesús Zárate.



Al respecto de su situación, Núñez aclaró que no es la misma que la del cirujano. "No es exactamente la misma la situación porque ellas están imputadas de uno de los hechos y no de los anteriores; donde no pude precisar quiénes eran las enfermeras que habían intervenido junto con el médico", expresó.



Ojeda, en rigor, "está imputado por siete hechos", destacó el fiscal. Mientras que las enfermeras están imputadas "por el último hecho, solamente y no en calidad de autoras; dado que entiendo que la persona que dominaba la situación era el médico y por eso el autor es él".



Las enfermeras "son partícipes necesarias, que si bien el código establece la misma pena en abstracto - es decir de 8 a 25 años de prisión - al momento de determinarla, siempre los partícipes tienen menor penalidad", acotó.



En concreto, remató Núñez, "la situación de las enfermeras es menos gravosa que la del imputado".