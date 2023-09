Laura González, la entrerriana entrenadora de la Selección Argentina de Básquet

“El amor por le básquet es algo que llevo en la sangre y viene desde mis padres y abuelos, que estuvieron mucho tiempo en este club

Laura González, es una entrenadora de básquet destacada de Concepción del Uruguay y llegó a lo más alto integrando el cuerpo técnico de la Selección Argentina de Básquet. Oriunda de Concepción del Uruguay, la deportista tiene un fuerte vínculo por el club “Tomás de Rocamora” donde creció y se formó.En el marco del micro Espejo de mi tierra, Elonce dialogó con González quien contó sobre su historia, trabajos y anhelos en el deporte.”, mencionó al sumar que “ellos me transmitieron un amor por esto e intento seguir con el legado familiar”.González es hija del recordado jugador Mario Tucumano González y de la exjugadora Chiqui Giqueaux, creció en una cancha de básquet, como no podía ser de otra manera y comenzó a jugar a los 4 años.“Este deporte me dio todo, mis amigos más cercanos, la vida y los logros personales”, sostuvo la entrenadora al señalar que “es un deporte hermoso”Actualmente González es entrenadora del club Rocamora y también integra el cuerpo técnico del conjunto albiceleste. En este punto, González detalló que “t. Es algo que tenemos que continuar y sé que debemos seguir por las generaciones futuras”.Y amplió: “Ser entrenadora y poder estar al frente de una liga nacional es algo muy lindo en este club. Además de conformar el staff de la selección argentina.”.Al ser consultada por un momento icónico que haya vivido, mencionó que “. Fue lo mejor que me ha pasado”Al finalizar, mencionó que “el básquet no solo me dio la parte social, sino que también un recorrido para conocer un montón de lugares, del país y el mundo”, dijo y dio cuenta que el básquet “me dio mis amigos más cercanos”.