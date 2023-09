Suicidio: la importancia de ayudar a salvar una vida

El suicidio es una de las 20 primeras causas de mortalidad a nivel mundial y es la segunda causa de muerte, entre adolescentes de 15 a 19 años. Entre 2001 y 2020, se suicidaron 3.041 personas en Entre Ríos. Pero los crudos datos no terminan y entidades médicas afirman que, por cada suicidio consumado, ocurren de 10 a 20 intentos.La Sociedad Argentina de Pediatría resalta que, los intentos de suicidios son más frecuentes en mujeres que en varones, en una relación de 4 a 1; aunque los varones son más efectivos en su letalidad.No obstante, la autodeterminación continúa siendo un tema tabú en la sociedad e incluso, genera un estigma.Afirmaciones como “quien amenaza con que se va a matar, no lo hace”; “el que se suicida está atravesando una depresión”; “hablar de suicidio incrementa el riesgo”, o, “los niños no se suicidan”; son algunos de los principales mitos respecto a esta conducta, explica la Sociedad Argentina de Pediatría.Las estadísticas son, efectivamente, preocupantes. Sin embargo, es más escalofriante aún, pensar que detrás de estos números, se encuentran personas que tomaron la decisión de quitarse la vida y un círculo muy cercano que también sufre las heridas.La persistencia de estas creencias erróneas, afectan las acciones de prevención y también aquellas intervenciones ante el duelo por un fallecimiento por suicidio. En particular, aquellas falsas creencias que desalientan la conversación sobre el tema, son muy nocivas porque hablar del suicidio, es un primer paso para prevenirlo.Especialistas en salud mental, psicólogos y comunicadores se reunieron en el programa "El Ventilador" de Elonce para abordar esta problemática. Destacaron la importancia de hablar abiertamente sobre el tema y estar atentos a cambios en el comportamiento de las personas, especialmente en las edades más vulnerables, como la tercera edad y la juventud.El doctor Carlos Berbara, director general de salud mental de la provincia y psiquiatra especialista en salud mental, comenzó diciendo: “Es un tema preocupante en nuestra ciudad del cual hay que hablar. Si hay que prestar mucha atención a las diferentes modalidades de abordaje que se les da y correrse de la promoción más amarillista que se le puede dar, darlo desde una perspectiva sanitaria que tenga que ver con prevención y cuidado”.Consultados sobre cómo advertir alertas que no están a la vista, Berbara comentó: “Hay que estar muy atentos, entender que es un problema general que afecta a toda la comunidad y a todos los rangos etarios. Por lo tanto, cuando percibimos un cambio en la conducta de esa persona, tenemos que indagar, preguntar, abrirnos al diálogo para ver qué está sucediendo, por más mínima que sea ese cambio de conducta.En cuanto a la contención de familiares o amigos, la Licenciada Delfina Noé, psicóloga, especialista en Salud Mental y Epidemiología, manifestó: “Uno de los slogans comunicacionales que tenemos en el programa es 'no estás solo, puedes pedir ayuda' porque si hay algo que atraviesa esta problemática es la corresponsabilidad de todos los sectores de la sociedad. Entonces, para poder prevenirlo y promocionar estados más saludables, tenemos la participación de todos. También tenemos el 0800 provincial, en el cual se ofrece una primera escucha para poder evaluar la situación y ver qué es lo que mejor conviene en esa situación”.El Comunicador Social, Martín Torriane, sumó: “Hay algo que tiene que ver con hacernos cargo, tanto del ministerio de salud como de parte de los comunicadores y periodistas, y acompañarnos en lo que tiene que ver con construir otra imagen, otros enunciados respecto a esta problemática. Hay mucho tabú en torno al tema, se generan muchos mitos en torno a la situación; el dolor queda, y en vez de fortalecer las redes de contención y los recursos, nos vamos para adentro y no visibilizamos. Pero tenemos que reconocer que hay otra política, otra perspectiva general y pertenece a una cuestión intersectorial donde los periodistas dan una mano importante a la hora de difundir”.Consultado sobre a quién recurren aquellos que se encuentran mal y están solos: “Detectar el eslabón más vulnerable, que tiene que ver con la soledad en edades muy críticas como suele ser la tercera edad, la juventud y la adolescencia, es lo que se detectó desde el ministerio, y desde allí fue que se instauró el 0800 777 2100, es un llamado instantáneo, el cual atiende un profesional de salud mental que tiene las herramientas para primera escucha y accede a la solución más crítica, que puede ser el abordaje del 107, que es el servicio de ambulancia y, en el caso de una internación, si es necesario, se puede llevar adelante a partir de ese inicial llamado”.“En las redes pueden buscar el acceso al sistema de salud más cercano a su domicilio, al cual pueden ir a primera hora de la mañana y ser escuchados, atendidos y asistidos”.En cuanto al abordaje en las instituciones, Noé manifestó que “hay que acompañar, escuchar sin prejuzgar; es muy importante, además de buscar ayuda en profesionales”. “Desde el Consejo General de Educación se capacita a los docentes en este tema; las capacitaciones son mensuales”.En lo que respecta a la estadística, Noé agregó: “Históricamente, Entre Ríos ha superado las tasas nacionales, y es por eso que se vienen instaurando diferentes políticas públicas que intentan poder mejorar esos números”.“El suicidio es un fenómeno complejo y multicausal; intervienen muchísimas causas como lo económico, político, sociales, culturales, laborales”, proclamó Noé.“En relación a la multicausalidad, es lo mismo a la hora de abordar este tema desde los medios de comunicación; una de las recomendaciones más fuertes tiene que ver con evitar decir que tal persona tomó esa determinación por una causa, porque reduce una problemática muy compleja”, agregó el comunicador social.Sobre las redes sociales y cómo afecta a la problemática: "La problemática es histórica; siempre ha existido esa conducta en la humanidad. Sin embargo, esta conducta va tomando forma y está relacionada con el contexto y la coyuntura. Claramente, la modernidad incide en este aspecto y es nuestra obligación como trabajadores de la salud estar atentos a estas variables. Hoy en día, la tolerancia a la frustración de nuestros jóvenes ha disminuido y ante una situación crítica que en otra época era admisible o abordable debido a la existencia de ese sujeto, hoy aparece como algo determinante", explicó el Doctor Carlos Berbara.En otro orden de ideas y sobre la posvención: "Esta situación amerita un tratamiento específico a través de un espacio de psicoterapia, una reflexión y un diálogo. Quien entra en un cuadro de situación clínica que puede ser la depresión quizás requiera un apoyo farmacológico. Lo que no podemos hacer es dejar desatendida esa situación posterior, ya que definitivamente tiene un impacto a nivel subjetivo", agregó Berbara.En tanto, Noé añadió que "entendemos la posvención como una prevención indicada porque sirve para detectar vulnerabilidades. Familiares, amigos y entorno más cercano pueden quedar en un estado de vulnerabilidad. Entendiendo que las conductas muchas veces son aprendidas, podemos acompañar y detectar esas cuestiones para que no empeoren"."El 80% de los suicidios se da en varones y el 20% en mujeres, lo que significa que cinco varones se suicidan por cada mujer. Aunque no hay cuestiones científicas que expliquen estos números, entendemos que los métodos suelen ser más efectivos en varones que en mujeres".Con respecto a los recursos humanos, "el teléfono de atención para las situaciones críticas de salud mental recibe muchas consultas acerca de los tiempos en los que se dan los turnos de asistencia psicológica. Ahí es cuando el profesional coordina con el centro asistencial para hacer un acompañamiento psicoterapéutico hasta que se pueda desencadenar un seguimiento en ese centro de salud o se trabaja con la derivación a otro centro de mayor complejidad con mayor capacidad de respuestas", indicó Barbera.Consultados los profesionales sobre cómo puede actuar una persona que es madre respecto a sus hijos adolescentes, Barbera comentó: "Hay que entender que uno es papá y mamá, no es psicólogo ni psiquiatra para diagnosticar y determinar el nivel de riesgo que uno debe considerar en relación con ciertas conductas, ya que los chicos están en pleno proceso de cambio y transformación. Es muy necesario el asesoramiento, como padre uno debe visitar a un profesional de la salud. Se realizan entrevistas indirectas donde uno cuenta los cambios percibidos y, a veces, con tres o cuatro charlas de seguimiento, uno va teniendo intervenciones cada vez más acertadas", aseveró Barbera."La ministra de salud a principio de año, cuando veníamos sobrellevando la solución de la pandemia, nos puso en alerta a toda la estructura del gabinete y definió que estábamos en una especie de emergencia de salud mental para el desarrollo de cobertura y acompañamiento este año porque iba a ser un año de altísima complejidad después de la pandemia", sumó Barbera.Asimismo, en lo que respecta a adiciones, Barbera comunicó: "El enfoque terapéutico de las políticas de consumo abarca una amplia gama de situaciones relacionadas con los problemas de adicción. Entre las problemáticas más comunes, que se observan con frecuencia en las salas de emergencia, se encuentran los casos de intoxicación y los de abstinencia. En estas situaciones, suele ser necesario hospitalizar al paciente para llevar a cabo un enfoque clínico, neurológico y psiquiátrico integral. Después de algunos días de tratamiento, la persona suele recuperarse y puede regresar a su vida cotidiana."Por otro lado, quienes reconocen que tienen dificultades para controlar su consumo de sustancias requieren una internación para desintoxicación o un tratamiento ambulatorio que incluya medicación y apoyo terapéutico. Este enfoque busca ayudar a las personas a alejarse gradualmente del ciclo de consumo y de las sustancias adictivas."Se está hablando de poner foco en las infancias porque están apareciendo estas situaciones en los primeros años de vida y lo que urge es empezar a buscar nuevas formas de hacer coincidir salud, educación y el arte. Cómo a través del arte empezar a abordar otras cuestiones para prevenir en términos de salud mental", planteó Noé.Para finalizar y en cuanto a cómo se aborda el tema en los medios, el licenciado en comunicación social explicó que "Hay que abordar el tema, se puede utilizar cualquiera de los dos términos como suicidio o autodeterminación, pero lo importante es el modo en el que lo abordamos. Intentar dejar de abordarlo con una imagen en la que se ve a alguien solo, triste y aislado, y pasar a mostrar otras imágenes que tengan que ver con lo colectivo y productivo. Siempre es importante abordarlo cercanos a profesionales de la salud".