Del engaño al delito: crece la cantidad de estafas y es importante estar alerta

Poidomani: "Lo único que podemos hacer es la prevención"

Galarza: “Entre lunes, martes y miércoles tenemos 20 denuncias mínimo”

Eliana Galarza, Jefa de Delitos Económicos Policía de Entre Ríos

La opinión de los panelistas

Los fraudes y las estafas virtuales o telefónicas, siguen aumentando y sofisticándose, en la medida que continúa creciendo la digitalización, la bancarización y el uso de medios de pagos digitales y de billeteras virtuales.Los delincuentes aplican nuevas formas para concretarlas y muchas veces, resulta difícil prevenirlas, como también, seguir el rastro de los malhechores.Una de las más comunes es la vinculada con las llamadas telefónicas, donde se induce a la víctima, entregar dinero para cambiar los billetes, desembolsar una suma para que un familiar no sufra daño y otras tantas versiones.Otro de los métodos delictivos más identificados, es el del pedido de descarga e instalación de aplicaciones en celulares y computadoras, que buscan robar datos personales y hasta suplantar o robar la identidad de la persona.Por otra parte, existen otro tipo de estafas, que si bien, no se relaciona directamente con un delito policial, se trata de fraudes cometidos por empresas, cooperativas, bancos, aseguradoras, proveedores de servicios y otras entidades.Son las estafas que pueden registrarse, cuando las personas realizan una compra, la adquisición de un servicio o la simple consulta sobre un producto.Las más comunes, son la adhesión a servicios en compañías de telefonía móvil o la venta de un seguro bancario sin consentimiento o de manera engañosa.Los especialistas apuntan a este tipo de timos o trampas, porque vulneran a los consumidores en sus derechos y que suman innumerables reclamos y hasta litigaciones civiles, debido los daños ocasionados a las personas.El tema fue debatido en, programa que se emite pormartes y jueves a las 21.30.En ese sentido, el Procurador Fernán Poidomani, director general de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos, manifestó:“Trabajamos junto con delitos económicos compartiendo información y venían apareciendo algunos consumidores que tienen cuentas en los bancos, principalmente, los adultos mayores. Sospechamos que pueden estar vinculados con el robo de datos del PAMI y cursamos una medida cautelar hacia una empresa de Buenos Aires que es ‘Épico Sociedad Anónima’ que hace las funciones de recibir órdenes de débito y transferirlas al sistema de Coelza, el cual es una caja compensadora de todo lo que son los pagos virtuales, y eso baja una orden al banco donde la persona tiene su dinero y le producen el descuento. Aunque, una vez que la empresa sube la orden de pago, nadie sabe en razón de que es el descuento”, agregó.“Hoy uno habla de que quiere comprarse unas zapatillas o cualquier bien, y la inteligencia artificial te va a invitar a que entres a una publicación de Instagram o plataforma de Meta, donde el producto se encuentra en un precio increíble. Pasamos los ciudadanos de querer comprar solamente en locales comerciales debido al miedo de hacerlo por Internet, a contratar negociaciones de autos por WhatsApp. No le estamos dando la seriedad que merece el negocio. Lo único que tenemos y podemos hacer, el cual realmente da resultado, es la prevención”, enfatizó.“Se perdió eso de ir al comercio porque tenía un prestigio o un nombre. Todos tomamos la decisión de acuerdo al precio y eso es el gancho que utiliza el estafador. El problema radica en la persona que utiliza las redes sociales o una plataforma prestigiosa como Mercado Libre, pero por ahorrarse una plata lo pasa por WhatsApp para realizar la transferencia y ahí surge la estafa, ya que lo sacaron de la plataforma que tiene una protección especial. Una cosa es el ‘cuento del tío’ personal y otra por medios electrónicos, donde hay una división estadual que tiene Argentina que consiste en la interjurisdiccionalidad y cantidad de estados que intervienen para llegar al hecho”, argumentó.“Depende si la transferencia se hace en relación a la adquisición de un bien para uso final o contratación de un servicio para uso final. Si ese encuadre se produce, es competente la defensa del consumidor en caso de no haber una maniobra de estafa, donde hay una empresa real atrás”, indicó.“Para la defensa del consumidor no se necesitan pruebas, ya que solamente se requieren hechos controvertidos y no es importante en una prueba conciliatoria”, añadió.“Si bien las plataformas pueden ofrecer cosas y hacer publicidades, el acto de compra tiene que ser en una plataforma oficial que tenga protección”, afirmó., indicó que “Delitos Económicos tiene competencia en Entre Ríos. Recepcionamos denuncias.”.Señaló que “el robo de las cuentas de WhatsApp es muy común. Generalmente se recibe un llamado telefónico con un logo que nos identifica como MercadoPago, como el Ministerio de Salud u otro organismo oficial. Usualmente si llaman de MercadoPago dicen que se está registrando una compra a su nombre, por tal monto de dinero, uno se sorprende y ellos mismos te tranquilizan. Te invitan a hacer una serie de pasos para denegar la compra. En esa serie de pasos ellos piden un código que a la persona le va a llegar supuestamente para denegar la compra y ahí se quedan con la cuenta”.Indicó que “”.Respecto al robo de las cuentas de WhatsApp, dijo que “hay que tener presente que tenemos un mercado negro, un mercado paralelo que por ahí los vecinos no saben. Cuando los estafadores pasan un CVU, se trata de una billetera virtual que generalmente compran en un mercado paralelo. No es que por el nombre que figura lo vamos a encontrar en tal o cual lado, por eso ahí se empieza a complicar la situación en cuanto a identificar a los estafadores”.”, dijo.Explicó que “existe también la estafa física, cuando hay contacto entre la víctima y el estafador.”.. La semana pasada detuvimos a estafadores y ahora cumplen arresto domiciliario los tres”, remarcó.En la Policía “tenemos la División Inteligencia Criminal que tiene personal profesional y capacitado y trabaja exclusivamente en cyberdelitos. Tenemos todos los recursos si necesitamos para avanzar en alguna investigación”., comentó: “Fui víctima de estafa de débito, donde me pasó con Visa Débito hace 20 días en una YPF”.“Uno puede activar desde su Home Banking la posibilidad, para cualquier operación con la tarjeta de crédito, de que te llegue un mensaje y eso es una manera de protección. Otra posibilidad es tener un Veraz activado, la cual te avisa cuando alguien está averiguando tu situación crediticia para robarte y sacarte un crédito a nombre tuyo en algún lugar”, agregó.“Las redes sociales son plataformas publicitarias y es un lugar donde muchos emprendedores hacen negocios legales”, afirmó.En tanto,contó: “Hay otro tipo de estafa que es por Instagram, donde hay cuentas que te empiezan a seguir y te dicen ‘responde una adivinanza y ahora pásame tu Mercado Pago’, pero no es que te depositan, ya que es una estafa donde te empiezan a indagar más”., por su parte, destacó: “Estas situaciones son inexorables, ya que no sé si hay algo que pueda existir para poder controlar. El ‘cuento del tío’ pasa un montón de veces y lo peor de todo es que la plata no aparece”.A su vez,señaló: “Estos delitos son excarcelables, por lo que habría que cambiar la Legislación”., indicó que “al estudio me han llegado muchos casos de estafas, algunos no han tenido éxito por la rápida intervención de Delitos Económicos. A veces hackean WhatsApp y otras veces roban la foto de perfil de las personas y usan otros números para comunicarse. Hay que prestar atención a eso, ver de dónde es la característica”., remarcó que “el 1º de septiembre me ocurrió un intento de estafa, pero afortunadamente la persona a la cual le robaron la cuenta nos había avisado de lo que había pasado y estábamos advertidos. Me pidieron una transferencia de dinero. Otra cosa que está pasando mucho es que los comerciantes solemos tener posnet contactless, que se paga apoyando la tarjeta. Entonces si uno va a un recital con la posnet, va apoyando en los bolsillos y va robando plata por todos lados. Ahora vienen muchas billeteras con inhibidores”., dijo que “yo hacía mucha publicidad con mis redes sociales y no me puedo hacer cargo de lo que esa persona haga. A mí me pagan por hacerlo. Sí recomiendo que la gente primero reciba el producto y después pague”.