Prevención del suicidio: “Siempre es necesario mencionar el tema”

El pasado 10 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Este día está organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio. El objetivo de esta jornada, que co-patrocina la Organización Mundial de la Salud, es demostrar que estos actos se pueden prevenir.El suicidio es considerado uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial, es por eso que este día fue establecido por la OMS, con el fin de alertar sobre un problema, ya que en el mundo mueren casi 3000 personas cada día y otras quedan con graves secuelas.Sofía Vittor, coordinadora del área de Salud de la Cruz Roja Argentina Filial Paraná habló consobre este problema que causa una gran preocupación ante la alarmante suba de casos, y la importancia de saber reconocer las señales temprana de advertencia que pueden estar dando las personas.“Cada caso es muy particular, hay una singularidad en cada proceso, en cada camino que se hace y cada pensamiento que hay y por eso se busca poder promover pautas de alarma para saber si alguien de nuestra familia, amigos o vecinos está pasando por ese proceso y está teniendo ideas de muerte”, dijo y señaló que algunas pautas de alarma son que “la persona no quiera salir, que se quede mucho tiempo encerrado en su casa, que deje de realizar las actividades que antes hacía con mucho gusto, que hable de suicidio, de ideas de muerte”.En este sentido, dijo que “hay muchos mitos y se tiene la idea de no hablar sobre el suicido o sobre lo que le pasa porque lo puedo incitar a que suceda. No, es una señal de que está necesitando ayuda. También las actitudes dicen mucho” y es por ello que se debe estar alertas.Asimismo, Vittor hizo mención que “siempre es necesario hablar del suicidio, así como también es importante hablar de otros temas como educación sexual”.Cualquier persona que esté transitando por alguna situación y necesite hablar con alguien que no sea cara a cara, puede comunicarse con la Línea de Prevención del Suicidio : 0800 – 345 1435.