Alertan por débitos indebidos: instan a revisar los resúmenes bancarios

La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial informó respecto de la presentación de una ONG de consumidores de Entre Ríos, la cual pone de manifiesto una presunta violación a la Ley N° 24.240 y/o Ley N° 8973 por parte de la empresa EPICO SA, ubicada en Avenida del Libertador 5930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



El director General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernán Poidomani, comentó que “la denuncia señala que la empresa EPICO SA, tal como figura en los descuentos, está realizando débitos no autorizados en las cuentas bancarias de los consumidores de entidades bancarias en la provincia de Entre Ríos. A pesar de que estas sumas pueden parecer menores, ya que no superarían los seiscientos pesos, no existe un respaldo legal ni consentimiento por parte de los consumidores para estos débitos”.



Asimismo, el funcionario mencionó que “no habría contratos previos ni autorizaciones para justificar esta práctica al menos en algunos de ellos, la particularidad del caso es que los débitos superan los 10.000 hasta el momento".



Los montos debitados, según supo Elonce, rondan entre los 545 y 597 pesos. Población objetivo

Las personas mayores o jubiladas, por su inatención o menor capacidad o habilidad para detectar e impedir que se le realicen estos débitos, son un grupo especial de afectados. Los descuentos se hacen por sumas menores, pero a muchas personas, para poder seguir haciéndolo de modo sistemático sin que el descuento indebido sea detectado.



“Esto pasa todos los días, el sistema de descuentos a las personas es muy permeable. La posibilidad de hacer débitos es lo que permite el funcionamiento de las Fintech, por eso es tan difícil de frenar. La única manera que tienen de cobrarte es llamarte todo el tiempo por agencias de cobro o mediante el débito automático, pero esta lógica facilita el abuso”, explicaron desde la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.



Además, cuando hay denuncias individuales, en caso de prosperar, la devolución es a quien realizó la denuncia, no a los demás, que pudieron ni haberlo percibido, algo que se puede solucionar mediante acciones colectivas. Maniobra de fraude

A partir de varios reportes recibidos desde el fin de semana, UFECI inició una investigación preliminar y solicitó al Banco Central que comunique a todo el sistema bancario que este tipo de operaciones podrían resultar fraudulentas.



Desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal general Horacio Azzolin, inició días pasados una investigación preliminar a partir de varios reportes recibidos desde el fin de semana pasado de distintas personas, en principio jubilados y pensionados, que daban cuenta que la empresa EPICO S.A. habría realizado débitos en sus cajas de ahorro previsionales sin su debida autorización.



Además de comenzar con la recolección de la evidencia en cada caso, la UFECI solicitó al Banco Central de la República Argentina que comunique a todo el sistema bancario que las operaciones de débitos automáticos que se estarían realizando bajo ese concepto por cuenta de EPICO SA (CUIT 30-71408001-2) podrían resultar operaciones de fraude.



En esa línea, le pidió al BCRA que requiera a cada entidad financiera que, antes de seguir efectuando débitos, verifique fehacientemente si este tipo de descuento ha sido autorizado por sus clientes, todo esto en función de las normativas internas que rigen en materia de prevención de fraude.



La Unidad Fiscal se encuentra trabajando con el caso a partir de la información compartida por las víctimas quienes, hasta el momento, resultan ser jubilados y pensionados, pero no se descarta que los débitos en cuestión se estén aplicando a otro sector de la sociedad. Recomendaciones

- Verificar en sus cuentas bancarias si figuran débitos no autorizados (en especial, de pequeños montos). De ser así, desconocer la operación ante la entidad bancaria correspondiente y si el débito no es revertido, contactar a Defensa al Consumidor.



- No brindar información personal ni bancaria a través de plataforma digitales (webs, redes sociales, sistemas de mensajería) o telefónicamente. Los reclamos de los damnificados a nivel nacional Una página web nacional en la cual se pueden hacer denuncias, recoge varios testimonios de personas que fueron víctimas de estos “cobros indebidos":



Algunos de los testimonios son:

Realizo denuncia por debito efectuado a la cuenta de ahorro de mi padre jubilado el día 25/08/23, por la empresa EPICO SA, por un monto de $545. Operación que nunca fue autorizada!!



el dia 25-08-2023 ingreso en la caja de ahorro de mi madre jubilada del banco un debito de $597, justo el dia de cobro de jubilacion sin que ella o yo, apoderado lo hubieramos autorizado.



El 29/8 le han debitado a mi mamá $597.00 apareciendo en el detalle de movimientos como Débito automático - Epico sa -44400765750 y no es algo que se haya autorizado y no corresponde a ninguna deuda que ella tenga en ningún lado. Por favor esperamos una pronta respuesta o resolución al caso. Gracias



Recibí un debito automático en mi cuenta por la empresa, desconozco quienes son y no contrate ningún servicio con ellos, el mismo es una estafa como es de público conocimiento y no solo que el banco no me reconoce la estafa, sino que sigue autorizando a que me sigan realizando débitos indebidos.



Me apareció un debito automático de epico, que no se que vende ni ofrece. Que definitivamente no autorice el mismo día del depósito de la jubilación es decir el 27/08/2023



El 25 de agosto de 2023, se efectuó un débito indebido de $545 en la cuenta bancaria de mi padre, un jubilado con cuenta en el Banco de la Nación. Este débito fue realizado en concepto de "DD Epico SA," una empresa de cobranzas. Mi padre presentó un reclamo por escrito ante el Banco de la Nación para abordar esta situación, la cual es preocupante y se percibe como una estafa.