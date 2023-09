Facundo Torresán, el músico entrerriano que recorrió Europa con su acordeón

Facundo Torresán, toca el acordeón y es docente en su ciudad natal: Concepción del Uruguay. El joven tiene una larga trayectoria y tuvo la oportunidad de tocar en el viejo continente. En el marco del micro Espejo de mi Tierra Elonce visitó “La Histórica” y dialogó con el músico quien brindó detalles sobre su carrera.El músico detalló Elonce que comenzó e incursionando en la música cuando tenía seis años que tocaba el teclado en una peña Mojón de Entrerriania que se realizaba en la casa de sus padres. “Músicos de la región compartían su arte los fines de semana en mi casa y de a poco fui absorbiendo todo lo que veía y escuchaba”, contó.El teclado lo acompañó bastante tiempo, de hecho, después hizo estudios de piano en la adolescencia. Además, Torresán es profesor de música, pero fue a los 12 años cuando comenzó a tocar el acordeón y le se le despertó una pasión inigualable: “Siempre me gusto este instrumento, pero nunca había podido tener una hasta que un amigo de la familia me obsequió una y fue el inicio de una pasión y un descubrir”.Sobre la música, detalló que “me gusta mucho el ritmo de música de Entre Ríos, sobre todo, las chamarritas y con el tiempo me enamore del tanguito montielero y todo lo que lo rodea. “Disfruto de las peñas, festivales, con el tiempo me fui presentando en diversos lugares y comencé a compartir con pares lo que tanto amaba”.En ese sentido, detalló que este año tuvo la oportunidad de recorrer el viejo continente con su música.“Fuimos junto con Julieta Darquier en el marco de la presentación de “Música de Tres Ríos”, un espectáculo que compila tangos y la música del litoral”, contó al detallar que recorrieron España, Francia y Alemania.Sobre el espectáculo, contó que “la idea es música de tres ríos, es decir, el Paraná y el Uruguay, música de nuestras costas, que desembocan en el Río de la Plata. Contamos un poco esa historia con chamamé, chamarritas, tangos y milongas. Contamos ese recorrido de los ríos del litoral que desembocan al río de la Plata, que culturalmente tenemos esa fusión porque Julieta es de Buenos Aires y tiene mucho de la cultura de ahí y yo que soy del litoral. Entonces como que nos dividimos el espectáculo en esas partes”.