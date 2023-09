Nahir Galarza y un cumpleaños más en la cárcel: quiénes la visitaron

Nahir Galarza pasó a la historia como la mujer más joven en Argentina condenada a prisión perpetua. Su vida cambió dramáticamente a los 19 años, cuando fue acusada y condenada como la única responsable del asesinato de Fernando Pastorizzo, en un caso que sacudió Gualeguaychú y capturó la atención de los medios de comunicación a nivel nacional.



Según fuentes cercanas a la Unidad Penal de Paraná, en su cumpleaños, Nahir contó con la presencia de su madre, Yamina Kroh, y su hermano menor, Aaron Galarza, quienes la han acompañado en sus cinco cumpleaños anteriores tras su reclusión.



Sin embargo, su padre, Marcelo Galarza, se mantuvo alejado del festejo de cumpleaños de Nahir. Esto se debe a las acusaciones de su propia hija, quien afirmó que fue él quien mató a Fernando Pastorizzo, cambiando por completo su declaración primera.



Esta teoría fue promovida por su exabogada, Edit Hermida Leyenda, como parte de una defensa basada en cuestiones de género y en la que argumentaron que Nahir era víctima de violencia de género. Sin embargo, en el último año Nahir Galarza ha decidido prescindir de sus servicios debido a que no se encontraba conforme con el nivel de exposición de la letrada y con su decisión de darle un "tinte feminista" a la causa. "Me ha colocado como rehén de un feminismo fanático al que no pertenezco", señaló.



Nahir Galarza y su salto a la pantalla grande

Durante la madrugada del 30 de diciembre de 2017 protagonizó un episodio que cambiaría su vida para siempre. La joven, acusada de asesinar a quien fue su expareja, Fernando Pasotrizzo, cumple actualmente condena perpetua en la Unidad Penal número 6 de Mujeres de Paraná, Entre Ríos. Su caso ha despertado mucho interés en la opinión pública y es por eso que Lucas Jinkis tuvo la idea de llevar su historia a la ficción.



Hace un mes se conocieron las primeras imágenes de Nahir, la película que prepara Prime Video y es protagonizada por (Elite, Soy Luna y Aliados). Según información a la que accedió el periodista Rodolfo Palacios para Infobae, Nahir aún no habría visto el trailer y estaría a la expectativa de cómo plasmarán su imagen.



“Estoy ansiosa por verlo. Me gustaría ver las imágenes, pero no me dejan. No vi nada porque acá en el penal no dejan tener celu. Sólo radio. Me encantaría verlo. ¿Qué tal salió? Valentina me encanta como actriz. La vengo siguiendo en muchos de sus papeles”, le dijo Nahir a un allegado según Infobae.