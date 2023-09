Viajaban desde Brasil a Rosario con 13 víboras escondidas en el auto

Foto 1/2 Foto 2/2

Efectivos de la Sección de Seguridad Vial “Basail” dependiente del Escuadrón 51 “Fontana” desplegados sobre el kilómetro 946 de la Ruta Nacional N° 11, detuvieron la marcha de un automóvil proveniente de la República Federativa de Brasil y que tenía como destino la ciudad de Rosario.



Al momento de la inspección, los funcionarios descubrieron debajo de los asientos traseros y en el panel central, 13 serpientes, de la especie musuranas (las cuales son autóctonas del país vecino y se caracterizan por no tener un alto nivel de veneno) y un gecko leopardo (reptil) que estaban dentro de distintos recipientes siendo trasladados en condiciones no adecuadas y en infracción a la Ley 22.421 de Flora y Fauna.



Inmediatamente, se constató que los ciudadanos no poseían ninguna documentación que los avale, por lo tanto, el Juzgado Federal N° 1 que dispuso la intervención de la Brigada Operativa Ambiental para el resguardo de los animales detectados.