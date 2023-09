Impresiones del FICER: una fiesta del cine con diversidad y presencia del Estado

Sociedad Cuáles fueron las películas ganadoras de la 5º edición del FICER

Pasó la quinta edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos y parte de quienes participaron en distintas instancias de las proyecciones y actividades especiales dejaron sus impresiones sobre este encuentro anual con producciones locales, regionales, nacionales e internacionales que se compartieron en pantalla grande.Batlle contó que, de alguna u otra forma, el INCAA apoya más de 140 festivales nacionales que son importantes puntos de encuentro de las películas con su público. "Por otro lado, como punto de encuentro de quienes se dedican a hacer cine y como espacio de formación, ya que buena parte de estos espacios también tienen capacitaciones o conversatorios. Después, porque en definitiva son las fiestas del cine: la posibilidad de festejar que tenemos una vasta cinematografía nacional".La actriz, guionista y directora María Alché, que ofició de jurado de la Sección Cine Nacional en Competencia, remarcó: "Un Festival de cine siempre se agradece porque es un espacio de encuentro con el público, con los colegas. Ser jurado siempre es una experiencia linda porque es ver películas. En este caso, tuve el honor de ver películas nacionales que me encanta, y debatir con Diego Mondaca, un realizador boliviano, y Paula Félix Didier, que son personas que me interesan", dijo sobre sus colegas jurados.Y opinó: "Entre Ríos es una provincia que tiene muchos cineastas y locaciones para realizadores. Tiene una tradición que ha hecho un montón por el cine argentino, entonces me parece lógico y natural que eso sea un legado para nuevas generaciones de cineastas".Por su parte el programador y director de cine, Maximiliano Schonfeld, en su valoración sobre esta edición indicó que el Festival se vuelve imprescindible. "No solo porque es un punto de encuentro que era el objetivo principal cuando arrancamos en los inicios, de conocernos entre todos y todas los que hacemos cine en la región; creo que ahora también se están cristalizando cruces, pensamientos, debates, y sobre todo acciones concretas de colaboración".Schonfeld también comentó que el FICER está muy vivo "porque la gente viene a ver películas y eso es lo más importante. Se ve una gran cantidad de concurrencia lo que demuestra que hay todavía una necesidad de ver cine, que hay un pensamiento sobre el material que se ve, una discusión sobre las películas que vemos. Eso es muy alentador; pensar que el cine todavía está vivo frente a la oferta que hay en el circuito comercial. Creo que los cines comerciales subestiman la capacidad sensible que tienen y buscan las personas. El FICER da cuenta de eso".Sabrina Gullino Valenzuela Negro, que participó de la presentación de un documental sobre la vida de sus padres y la búsqueda de su hermano mellizo apropiado durante la última dictadura cívico-militar, subrayó el rol del Estado en relación al Festival y a la producción cultural: "Me parece maravilloso y muy importante que se desarrolle el FICER, hoy más que nunca, para difundir nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, para encontrarnos a pensar quiénes somos. Y es sumamente importarte la presencia del Estado provincial para este Festival, y del Estado nacional para las mismas realizaciones".Y señaló: "Todos los países con cinematografías fuertes reciben apoyo y fomento de parte del Estado, así que no nos quieran hacer creer que no es importante que el Estado acompañe a la cultura".Carlos Piro, crítico de cine del diario Perfil, ilustró: "El FICER me parece un hermoso lugar para conocer y difundir películas que no siempre llegan al gran público acostumbrado al streaming y a una forma industrial de filmar. Me gusta y me emociona mucho el esfuerzo de algunos realizadores para poder contar historias que tienen que ver con su vida cotidiana, con lo que les pasa y con lo que sienten. A uno le puede gustar más o menos alguna película, algún corto, pero nunca te defrauda la pasión con la que se filma". El periodista añadió: "También me parece muy buena la posibilidad de que haya muchos jóvenes, que se dediquen o no al cine, que colmen las salas a ver películas en la pantalla, una costumbre que se va perdiendo con los años y el avance de las plataformas".