Por la crecida del Uruguay, suspenden acceso a parque nacional

Las últimas precipitaciones causaron inundaciones y crecidas en el río Uruguay, motivo por el cual el Parque Provincial Moconá aún permanece cerrado, en Misiones. Un total de 310 milímetros de agua se registraron sobre la ciudad de Posadas, más del doble de los 132 milímetros previstos para todo septiembre, aunque todavía no se superó el récord histórico de 402 milímetros para el noveno mes del año que ocurrió en 2014.En este sentido, la primera semana de este mes es una de las más lluviosas de las que se tenga registro en la última década, donde la humedad también estuvo en torno al 100% todos los días con presencia casi nula del sol, a excepción del miércoles último. El registro se desprende de los pluviómetros de la Dirección de Meteorología y Prevención de Riesgos Naturales de Posadas (Opad).En tanto, la altura del río Uruguay en el puerto de Santo Tomé de Corrientes, a las 9 de ayer registró 10,98 metros, creciendo aproximadamente un centímetro por hora y en los puertos El Soberbio, San Javier y Garruchos continúa creciendo de manera paulatina. Según los datos recabados a la misma hora, la represa de Foz do Chapecó evacuaba 3.771 metros cúbicos de agua por segundo.Si bien durante el fin de semana no hubo precipitaciones en estas localidades se mantiene la alerta para los próximos días ya que el pronóstico indica lluvia para este martes. Hasta el momento no hay familias evacuadas ni autoevacuadas, aunque prosigue el monitoreo constante de toda la zona costera, según se indicó desde Defensa Civil de Santo Tomé.Por su parte, al detallar que ocurrirá el resto del mes y con la llegada de la primavera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el período informado será “muy lluvioso” sobre la provincia de Misiones.“En todo el Norte del Litoral se espera una primavera con una alta probabilidad de lluvias superiores a lo normal. Puede esperarse una mayor frecuencia de eventos de lluvias intensas”, indicaron.Todo esto se da en el marco de la confirmación del inicio del fenómeno meteorológico El Niño sobre Argentina en los últimos días. “El Enos (El Niño-Oscilación del Sur), conocido popularmente como El Niño, es un fenómeno climático natural que tiene una recurrencia cada dos y siete años. Sus impactos en el clima son de escala global y varían según la región del planeta y la época del año en que el fenómeno se presente”, detalló el SMN.Sobre Misiones, puntualmente, ocasiona fuertes y abundantes lluvias acompañadas de tormentas de diversa magnitud. Desde la década de 1960 hasta la actualidad se registraron 21 fenómenos El Niño durante la primavera, según los datos históricos con que se cuenta.