Para el Papa, accidentes laborales son por la

El papa Francisco denunció hoy que los accidentes laborales son culpa de la "carrera desesperada por el lucro" y comparó la sucesión de muertes producidas en lugares de empleo con un "boletín de guerra".



"Lamentablemente, las tragedias y los dramas en el lugar de trabajo no cesan, a pesar de la tecnología que tenemos a nuestra disposición para promover lugares y tiempos seguros. A veces parece escuchar un boletín de guerra", lamentó hoy el pontífice al recibir en el Vaticano a una delegación de la Asociación Nacional de Trabajadores Mutilados e inválidos laborales de Italia.



La crítica del Papa se da luego de una serie de accidentes laborales en Italia de gran impacto en la opinión pública, en especial la muerte de cinco trabajadores ferroviarios atropellados por un tren a fines de agosto.



"Esto sucede cuando el trabajo se deshumaniza y, en lugar de ser el instrumento con el que el ser humano se realiza poniéndose a disposición de la comunidad, se convierte en una carrera desesperada por el lucro", agregó el Papa en ese marco.



Para Francisco, "las tragedias comienzan cuando el objetivo ya no es el hombre sino la productividad".



"La seguridad en el trabajo es como el aire que respiramos: sólo nos damos cuenta de su importancia cuando falta trágicamente, ¡y siempre es demasiado tarde!", lamentó luego.



En ese marco, Francisco pidió no acostumbrarse "a los accidentes laborales ni resignarnos a la indiferencia ante las lesiones".



"No podemos aceptar el desperdicio de vidas humanas. Las muertes y las lesiones son un trágico empobrecimiento social que afecta a todos, no sólo a las empresas o familias involucradas", sostuvo. (Télam)