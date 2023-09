Cuáles fueron las películas ganadoras de la 5º edición del FICER

Paraná Se vivió con gran éxito la última noche del FICER en Paraná

Premios de las secciones competitivas

Las estatuillas del público, el Ojo Pez

Premios paralelos

Un cierre emocionante

Última película junto a sus protagonistas

Más de 8.500 espectadores participaron de las proyecciones de la quinta edición del FICER, organizado por el Gobierno de Entre Ríos. En la ceremonia de clausura realizada este sábado por la noche, hubo entrega de premios, balances de las autoridades, alfombra roja y película de cierre a sala llena.Este sábado por la noche participaron en la ceremonia de clausura funcionarios, realizadores de distintas provincias, invitados y amantes del séptimo arte. De esta manera, concluyeron cuatro días a puro cine en Entre Ríos, una iniciativa del Gobierno de Entre Ríos, llevada adelante por la Secretaría de Cultura.En la sección Cine Nacional en competencia se premió la película Crónicas de un exilio, de Micaela Montes Rojas y Pablo Guallar. Ambos recibieron el premio de la mano del cuerpo de jurados integrado por María Alché, Diego Mondaca y Paula Félix Didier. En esta sección, compitieron seis largometrajes argentinos por un premio de 700.000 pesos, otorgado por el Gobierno de Entre Ríos.Micaela dijo: “Estamos muy felices. Es la primera vez que venimos al Festival. Estamos sorprendidos con la experiencia tan linda que vivimos en FICER” y Pablo agregó: “Estamos súper emocionados. Cuando se proyectó nuestro film la función fue muy hermosa y tuvimos un debate muy rico con el público presente. Estamos profundamente agradecidos. La parte organizativa del Festival nos trató con mucha calidez”.“Queremos destacar esta sección que conmemora los 40 años de Democracia en las que nos tocó participar. Es muy importante que un Festival haya destinado una sección a la reflexión, a la memoria. A partir de eso, teniendo una conciencia del pasado, podemos construir un futuro mejor. En el momento en el cual nos olvidamos de dónde venimos es cuando perdemos las raíces y destruimos el futuro”, sostuvieron.Micaela también manifestó que les resulta fundamental la existencia de festivales con impronta federal, porque las personas tienen que poder ver cine de calidad en sus propios lugares y no tener que trasladarse a otras ciudades. “También nos gusta mucho el debate que se arma luego de la proyección, es una instancia enriquecedora tanto para nosotros como para el público” indicó.El jurado además, otorgó una mención especial a la película Trenque Lauquen de Laura Citarella.La realización premiada de la Sección en Competencia para Cortometrajes Entrerrianos, fue para Pescantora, de Fabio Marcelo Bonell. El director valoró: "Es una emoción muy grande para mí, sobre todo por las hermosas palabras que dijo el jurado. Realmente, fue un trabajo que yo creía que estaba bien hecho, pero que faltaba el reconocimiento, La película se hizo con ganas de expresar y mostrar una comunidad como la de Puerto Sánchez donde los pecadores tienen que salir diariamente al río. En ese contexto, la idea era mostrar a una madre joven, soltera, que tenía que salir a pelearla todos los días y que tenía un sueño adentro, que era componer canciones de rap y que no quería abandonarlo". El director también hizo una valoración sobre el Festival: "El FICER es una comunidad que se expresa todo el tiempo, compartiendo conocimientos y está en contacto directo con un público diverso. Tiene que seguir, y seguir creciendo. Los entrerrianos nos merecemos tener un Festival de esta manera". El ganador se llevó $500.000, premio aportado por el Gobierno de Entre Ríos. Entregaron el reconocimiento Daniel Durand, Mariana Luconi y Eva Bianco, integrantes del Jurado.Además, se entregaron dos menciones especiales. Una para Las Cascos, de Verónica Moreira, Sara Van Dembroucke, Julián Rearte y Fernanda Álvarez y otra para Insomnio de Milagros Rocha. En esta sección compitieron diez cortometrajes de ficción, animación y documental.En el FICER, el premio mayor es la estatuilla Ojo Pez y la otorga el público con su voto a la salida de cada función.La película ganadora del premio Ojo Pez en la categoría Cine Internacional fue para Afire, de Christian Petzold; en Cine Nacional Crónicas de un exilio, de Pablo Guallar y Micaela Montes Rojas; en Panorama Regional Tres Cosas Básicas, de Francisco Matiozzi Molinas. Por su parte, El Juicio de Ulises de la Orden ganó el Ojo Pez para la categoría Cine por Entrerrianxs; A Bailar, de Sara Van Dembroucke, se llevó el Ojo Pez Cortometraje Entrerriano.Cine.ar otorgó un premio especial para la sección de Cortometrajes Entrerrianos a Hotel Gran Victoria de Ricardo “Jaimo” Jaimovich. Este galardón consiste en la participación en competencias de Festivales Nacionales.Por su parte, el Fondo Nacional de las Artes (FNA) otorgó un premio al Mejor Cortometraje Entrerriano para Pescantora de Fabio Marcelo Bonell.Premios del Mercado Audiovisual RegionalEl Gobierno de Entre Ríos otorgó dos premios de 900.000 pesos para Desarrollo de Proyectos entrerrianos: Become Heroine, de Leandro Nicolás Gómez (Paraná) y Cine Rex bajo el agua, de Paula Florencia Burna Elstner (Federación).Luego llegó el turno de dos premios a Proyectos Avanzados en Producción de Entre Ríos, por 1.200.000 pesos cada uno: Lázaro Blanco, de María Ángeles Terraza (Paraná) y Vibra electrónica, de Nahuel Beade (Paraná).El Mercado también otorgó premios a proyectos audiovisuales de la Región NEA Litoral, financiados por el Gobierno de Entre Ríos, por 900.000 pesos para Desarrollo de Proyectos, que fue para Caja Rápida, de Francisco Pavanetto (Santa Fe); y 1.200.000 pesos para Proyectos Avanzados en Producción, que se destinaron para Abuelo gaucho, de Marcela Sacco (Santa Fe).El director artístico del FICER, Eduardo Crespo, expresó: “En esta edición me puse como meta que se habilite la reflexión, que pensemos en lo que estamos haciendo y que también lo hagamos como comunidad”.Y agregó “En esta quinta edición logramos cosas muy importantes como la reglamentación de la Ley de Fomento Audiovisual que va a ayudar a que muchos jóvenes y nuevas generaciones de cineastas aparezcan, también inauguramos una Cinemateca Entrerriana que va a resguardar las películas que venimos haciendo. Queremos que las próximas generaciones vean las películas en buenas condiciones y puedan reflexionar sobre el pasado”.Luego expresó: “Quiero destacar la gran producción que hay en la región y la importancia que tiene el FICER en el cine regional. Tenemos que creer en ese cine, valorarlo y cuidarlo”.“Esperamos una nueva edición del FICER más grande y diversa y un país en el que haya cultura, educación y trabajo” finalizó el realizador entrerriano.Paula Mastellone, directora del Mercado del FICER, agradeció a autoridades y colegas y agregó que “el Mercado es un grupo que crece y en el que existen líneas de Desarrollo, Work in progress y donde tenemos películas que se exhiben en el Festival. “Es importante que nos apoyen en casa para poder salir al mundo”, sostuvo. También expresó su gratitud a la delegación de Uruguay “con la que estamos trabajando un sello audiovisual para que podamos tener binacionalidad en las películas y que el Mercado crezca en ese aspecto”, indicó.”.A su turno, la diputada nacional Carolina Gaillard hizo hincapié en el crecimiento del FICER y destacó la decisión política del gobernador Gustavo Bordet. “Un dato a destacar es que es un festival llevado adelante por los trabajadores de cultura, no se contrató a ninguna empresa privada para realizarlo -y agregó- el equipo es muy profesional, y también quiero reconocer a los realizadores entrerrianos que apoyaron desde la primera hora. A esos realizadores que empezaron a hacer cine desde la nada y después vino este Festival a prestarles apoyo. No es un Festival que solo pase películas sino un lugar de encuentro y de intercambio, un lugar que abre caminos”, afirmó, quien fuera la iniciadora del Festival durante su gestión al frente de la Secretaría de Cultura.“A cuarenta años de democracia estamos muy cerca de un momento de decisión, y al momento de decidir tenemos que saber si queremos que siga el FICER, que haya gobernantes que le den continuidad a las políticas culturales, que haya un Estado presente, al lado de los trabajadores de la cultura, para que podamos seguir teniendo arte y pensamiento crítico”, sostuvo.“Seamos conscientes de que a cuarenta años de democracia necesitamos más cine y decirle a nuestra sociedad que en estas elecciones se debate democracia o autoritarismo. Sigamos apostando a un Estado presente, a un Estado que construye, a un Estado que crea y a un Estado que con audacia nos marca el camino” agregó.Por último, la secretaria de Cultura de la Provincia, Francisca D’Agostino, señaló: “En estos días estamos escuchando el discurso de que no hay que gastar en cultura. Hay desconocimiento profundo sobre esto, como si la cultura no creara trabajo, no creara identidad ni memoria, como si no tuviera el alto valor simbólico que hace nuestras vidas mejores. Somos parte de una gestión que cree en un Estado presente, que construye memoria todos los días -y añadió- quiero resaltar el rol que tuvo el cine nacional en la construcción de la memoria colectiva. Hoy estoy tan orgullosa y feliz porque la mayoría de las producciones ganadoras, elegidas por el público, están bajo el sello de los 40 años de la Democracia”.La ceremonia contó además con la presencia de la senadora Nacional Blanca Osuna; la jefa de Gabinete de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, Eliana Zanini; la jefa de Gabinete de la Secretaría de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, Bárbara Maier; la ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero; el presidente de la Agencia Córdoba Cultura Raúl Sansica; el director de Medios Audiovisuales del Fondo Nacional de las Artes, Jorge Maestro; la representante de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina, Clara Ferrer Diez; las diputadas provinciales Stefanía Cora y Carina Ramos; la concejala Luisina Minni; y el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Paraná, Santiago Halle.Luego de la gala de premiación, en la Sala Mayor del CPC, se proyectó Amigas en un camino de Campo, de Santiago Loza, la película elegida para la clausura del FICER.En la sala se encontraban presentes las actrices de la mencionada producción Eva Bianco y Anabella Bacigalupo; y la productora Magdalena Schavelzon.