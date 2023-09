Más de 500.000 turistas visitaron Argentina en agosto

Más de 500.000 turistas no residentes visitaron la Argentina en agosto último y realizaron consumos proyectados por US$ 417 millones, el mejor registro mensual de la serie iniciada en 2000, según un informe elaborado por el Ministerio de Turismo y Deportes.



Más de 4,6 millones de viajes realizaron los turistas extranjeros a distintos destinos de la Argentina en los primeros ocho meses de 2023, que significaron un ingreso de US$ 3.598 millones a la economía, según un informe de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística del ministerio.



“El turismo se muestra como el sector más dinámico de la economía nacional, en generación de empleo y divisas”, aseguró el titular de la cartera, Matías Lammens, que destacó que el movimiento turístico acumula ya cinco meses consecutivos con niveles superiores a los de la prepandemia.



“Argentina se consolida como líder regional en la recuperación del turismo receptivo. Estas cifras que marcan un nuevo récord histórico son fruto del trabajo que venimos llevando adelante con el ministro Sergio Massa", afirmó.



También destacó la estrategia diseñada "junto con Aerolíneas Argentinas, que sumó rutas y vuelos del extranjero durante el invierno para traer más turistas internacionales al país".



Los principales orígenes de los turistas en los primeros ocho meses del año fueron de países limítrofes como Uruguay (20,6%), Chile (19,3%), Brasil (18,8%), Paraguay (7,7%) y Bolivia (3,4%), que concentraron casi el 70% de los ingresos al país.



Detrás siguieron los turistas llegados desde Estados Unidos (7,7%), España (2,6%), Perú (2,4%), Colombia (1,8%) y Francia (1,7%).



Uruguay, Chile y Estados Unidos fueron los mercados que más crecieron en comparación con la prepandemia.



Por su parte, los pasos fronterizos más utilizados fueron el Aeropuerto de Ezeiza (20,6%), el Aeroparque Jorge Newbery (12,4%), el Puerto Buenos Aires (10,9%), el Paso Gualeguaychú-Fray Bentos (7,5%), el Puente Internacional Tancredo Neves (6,4%), el Paso Cardenal Samoré (4,4%) y el Paso Cristo Redentor (3,9%).