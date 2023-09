Video: Diamante vive a pleno una nueva edición del Motoencuentro Internacional

Sociedad Comenzó la 26º Edición del Motoencuentro Internacional en Diamante

Este jueves dio inicio uno de los eventos más esperados del año para la localidad de Diamante y la región: moteros de distintos lugares del país comenzaron a llegar al Complejo Turístico “Valle de La Ensenada” para ser parte del 26° Motoencuentro Internacional de Diamante que tendrá lugar hasta este sábado.La jornada del jueves arrancó con la inauguración de la edición y de las cinco nuevas cabañas en el predio. Por su parte, los moteros participaron de la visita guiada a la Reserva Natural Tierra Chaná, una propuesta que les permitió disfrutar de la naturaleza y de los paisajes que tiene nuestra ciudad.Luego, fue el turno de Dulces Rufianes, este grupo paranaense estilo rockabilly que cuenta con más de una década de trayectoria se presentó por primera vez en Diamante con una actuación que incluyó mucho rock and roll y una gran puesta en escena.El cierre de la noche fue de la mano de Abeja Reina. La banda de Paraná conquistó al público con su homenaje a Rata Blanca. Talismán, El Reino Olvidado, Angel, Abrazando al Rock and Roll y La Leyenda del Hada y el Mago, fueron algunos de los temas interpretados.Este viernes,estuvo en el predio y pudo dialogar con motores que habían llegado desde Brasil, Larroque y Paraná, entre otros puntos.Los ciudadanos provenientes de Brasil destacaron la recepción que tuvieron al llegar y no pudieron evitar hablar de fútbol y reconocieron que Messi es el mejor. “En este mundial nosotros pintamos las calles con banderas argentinas”, dijeron. Sobre el viaje hasta nuestro país dijeron que estuvo tranquilo, aunque les tocó lluvia en algunos tramos.Otro grupo de amigos que estaban compartiendo un asado, contaron sus experiencias: uno había llegado de Larroque tras recorrer 240 km en su moto. “El viaje fue espectacular, salimos con niebla pero a mitad de camino salió el sol. Yo llegué hoy, pero otros de mis compañeros están desde ayer”, dijo Germán. Por su parte, Néstor, oriundo de Paraná, dio cuenta que desde hace 25 años participan del Motoencuentro y ya tienen su sector para disfrutar de la parrilla, los shows y las largas charlas.Mañana sábado a las 17 se realizará la tradicional caravana por la ciudad de Diamante. Por la noche, a partir de las 20:30, en el Pappo Napolitano estarán: Elemento; 12 monos; Big nacho; Macadam; Guasones y el cierre con Massacre.