El hijo de Yiya Murano subasta las tazas de su madre con un fin solidario

Un insólito giro de los acontecimientos sacude nuevamente la historia de la infame envenenadora argentina, "Yiya" Murano, quien aterrorizó al país en la década de 1970 al envenenar a dos amigas y una prima. En esta ocasión, su hijo, Martín Murano, ha decidido subastar las tazas utilizadas en aquellos crímenes, con la intención de convertir un episodio macabro en una causa benéfica.El hombre explicó sus motivos y contó su decisión de que los fondos recaudados en la subasta vayan a un refugio animal."La vajilla yo se la había regalado a una señora. Esta señora falleció, la hija me la devolvió. Yo la quería tirar porque con una de estas tacitas ella envenenó a Nilda Gamba, la primera de las víctimas que para mí era una persona muy, pero muy querida", dijo.La subasta, que estará abierta al público, se realizará de manera transparente y contará con la presencia de medios de comunicación para fiscalizar el proceso.Según contó Murano, el destino de los fondos recaudados está claro: se utilizarán para comprar alimentos y medicamentos para perros y gatos en un refugio de animales en Mar del Plata.En cuanto a la subasta en sí, admitió que no tiene experiencia en la organización de subastas y que un amigo youtuber, Maxi Teixeira, está a cargo de los detalles logísticos. "Lo único que sé es que va a ser totalmente transparente porque están todos los medios invitados a que se vea. La cantidad que se recauda y van a participar en la compra del alimento balanceado", afirmó.Sobre su relación con “Yiya”, ahondó: “Nunca tuve una relación afectiva con ella, digamos, yo lo sufrí por mi viejo, porque mi viejo quedó destrozado, pero... Realmente, ella y yo nunca tuvimos ningún vínculo afectivo, de ninguna de ambas partes”.Y concluyó: “Mi única militancia política es contra la violencia de género, en defensa de los animales, de los viejitos, dicho con todo cariño -que nadie se ofenda-, y de los chicos. Lo demás, como decía Catita, me frega. La política no me interesa”. (Cadena 3)