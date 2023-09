Asisten a familias de Federación por la lluvia y desbordó un arroyo en Chajarí

Sociedad Renovaron alerta amarilla por tormentas para gran parte de Entre Ríos

Un fuerte temporal de lluvia se abatió desde la madrugada en el departamento Federación, aunque las precipitaciones, afectaron toda la zona norte de Entre Ríos. Según se dio a conocer, hasta antes del mediodía, habían llovido más de 120 milímetros, lo cual provocó diferentes inconvenientes, supo ELONCE.Varias viviendas se anegaron también en la zona del ex emplazamiento y tanto la Municipalidad, como el Gobierno provincial, debieron asistir a unas quince familias afectadas, ya que el agua, había inundados sus viviendas.Cabe recordar que, desde esta madrugada, regía para los departamentos de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, una alerta amarillo por tormentas. Según reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), “se esperaban tormentas con abundante caída de agua en cortos periodos, ráfagas fuertes, ocasional caída granizo y actividad eléctrica intensa. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”.La gran cantidad de lluvia acumulada provocó anegamientos en calles de la ciudad de Federación, incluso, ELONCE, pudo acceder a las imágenes tomadas desde la Municipalidad, donde a las 11 de este jueves, el agua alcanzaba los zócalos de los autos estacionados frente al edificio comunal.Según indicaron a las 16, continuaba lloviendo, pero, las calles ya habían evacuado el agua acumulada en esa zona, como se puede ver en las imágenes a las que accedió a este medio.Al menos 15 familias de Federación fueron asistidas por los anegamientos que provocó la intensa lluvia que se desató en esa región, según dio a conocer la Municipalidad.Las imágenes capturadas muestran claramente la magnitud del evento climático, con el agua acumulada en la playa de estacionamiento de camiones ubicada en el ex emplazamiento.Javier Surt, director de la Secretaría de Acción Social y Salud, informó a 7Páginas que, al menos 15 familias han sido atendidas y asistidas con elementos para hacer frente a las lluvias, tras ser afectados por el temporal.Por su parte, Marcelo Justo, director de Servicios Públicos, explicó que el personal municipal comenzó a “trabajar a las 4 de la madrugada para destapar las bocas de tormenta, ya que la cantidad de agua caída en tan poco tiempo era significativa. A las 7 de la mañana, el registro de precipitación alcanzaba los 70 milímetros, lo que generó inundaciones en diferentes sectores de la ciudad”, explicó.Desde Defensa Civil, se informó que la lluvia fue intensa y que, a las 9 de la mañana, ya se habían registrado alrededor de 110 milímetros de precipitación.Otro de los lugares más afectados fue el comedor comunitario del ex emplazamiento, que quedó completamente inundado, al igual que varias viviendas en esa zona. Una vecina de este sector compartió con un cronista de 7Páginas la triste situación que enfrentan, especialmente sus dos hijas, quienes prácticamente lo perdieron todo debido a la inundación.

Desborde de arroyo en Chajarí

La lluvia de este jueves, trajo algunas complicaciones en la ciudad de Chajarí. El arroyo Chajarí se vio desbordado, no así el Yacaré, donde se puede ver mejor circulación de agua.Ha llovido alrededor de 120 milímetros, en algunas zonas el número se incrementa.Santiago Lescano, miembro de bomberos de Chajarí, dijo aque desde las 11, se encuentran trabajando en viviendas de distintos barrios, donde el agua causó inconvenientes. Trabajaron en barrio Guarumba, Chaco, Salto, 50 Viviendas, entre otros.Dos o tres familias del barrio Salto, donde desbordó un arroyo, fueron trasladadas al salón comunitario de dicho barrio, hasta que se normalice la situación en sus viviendas.

Asistencia del Gobierno

Debido a las copiosas lluvias que cayeron en las últimas horas en el norte entrerriano, autoridades del Ministerio de Desarrollo Social informaron que coordinan con los municipios de Federación y San Jaime de la Frontera la asistencia para las familias afectadas por las inclemencias climáticas.Desde la Secretaría de Gestión del Ministerio de Desarrollo Social indicaron que tomaron intervención y dispusieron enviar elementos de primera necesidad para paliar situaciones registradas en las viviendas de distintos barrios de dichas localidades, producto de las importantes precipitaciones caídas que generaron anegamientos y diferentes inconvenientes en los territorios.Ante esta situación, desde el área se encuentran monitoreando lo ocurrido por los eventos climatológicos que se desencadenaron en las últimas horas en la región. En ese sentido, están en permanente contacto con las autoridades locales, con el objetivo de realizar una evaluación conjunta de lo sucedido y de coordinar la ayuda.