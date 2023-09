FICER: presentaron un adelanto de la película dirigida por Mauro Bedendo

Sobre el film

Presentaron un adelanto de “La Emboscada”, una película de trama policial que se filma en Paraná, La Picada y Villa Urquiza; el pre-lanzamiento se llevó a cabo este jueves en el marco del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) cuya instancia de premiación será transmitida en vivo este sábado porEn la oportunidad, el realizador entrerriano Mauro Bedendo –quien se hizo cargo de la dirección de la filmación- aseguró aque el pre-lanzamiento de la película es “como el sueño del pibe”. “Filmar en mi provincia, con mis técnicos, mis amigos, y con actores de primer nivel como Osvaldo Laport y Rolly Serrano, es un orgullo de decir que valió la pena haber seguido esta carrera”, remarcó.“La película es de temática policial y, al mismo tiempo, está combinada con una especie de comedia costumbrista con personajes, como el de Osvaldo Laport, al que le van sucediendo cosas y vuelve a buscar el apoyo de sus amigos del interior, que es donde había nacido. De alguna manera, ese reencuentro con el pasado, la infancia, deja la sensación de que siempre se vuelve a la infancia”, refirió Bedendo.“La Emboscada”, es una película policial del director Andrés Bufali que se filma en Paraná, La Picada y Villa Urquiza con un elenco encabezado por Osvaldo Laport y Roly Serrano, junto a grandes actores del país y de la región; también cuenta con la amplia participación de prestigiosos técnicos y actores entrerrianos.Según explicó, la filmación “requiere de una ingeniería bastante compleja porque una película demanda de mucho tiempo de prearmado”, y destacó “la confianza” depositada en el proyecto audiovisual. “La película está basada en una novela de Andrés Bufali, que se adaptó para el cine y, de hecho, en principio, él tenía la intención de dirigir la película, pero por razones de salud se lo impidieron y yo me hice cargo”, repasó Bedendo. Y agradeció a “los actores que filmaron en tierras a 500 kilómetros de Capital Federal, al perder cierta comodidad, que ganan con respecto al intercambio y accesibilidad que tenemos en el interior del país”.que a la película le faltan dos semanas de rodaje “para terminar de ajustar cuestiones pendientes por razones de agenda de los actores y cuestiones climatológicas”. En ese sentido, anticipó que, en el trascurso de este año estaría finalizada para presentarla en el próximo FICER, en 2024.La Emboscada cuenta la historia de un fotógrafo argentino, corresponsal en la guerra de la ex Yugoslavia, que es despedido en 2002 por negarse a echar colegas en un canal de TV, guarda su indemnización en un banco de Buenos Aires y busca trabajo.De pronto, inventan “el corralito” y, pese a una ley aprobada en el Congreso, el Gobierno no la respeta y hace un negociado con el dinero de los ahorristas. Ante eso, el fotógrafo rodea su cuerpo con cartuchos de dinamita, va al banco donde tiene sus 150 mil dólares y amenaza con volar a todos los que están ahí si no le dan lo suyo.Luego huye, esconde el dinero, se entrega, policías lo muelen a golpes y aunque un juez lo condena a 5 años y meses de prisión, no revela dónde tiene lo que considera suyo y de nadie más. Al salir de prisión, advierte que los policías que lo golpearon están acechándolo y quieren su tesoro y su vida.Entonces huye y busca refugio donde nació y se crio 35 años atrás. Allí se reencuentra con su mejor amigo, quien lo ayuda a defender su vida; se convierte en amante de la esposa del hombre más poderoso del lugar, y vuelve a reencontrarse con la mujer que fue lo más importante que tuvo en el pasado.Refugiado en un estudio fotográfico, decide planear una ¨emboscada¨ a sus perseguidores, para afrontar lo que sea, rodeado de sus mejores compañeros de juventud.Mauro Bedendo nació el 20 de diciembre de 1961, en Lobería, provincia de Buenos Aires. A los 5 años de edad vino a vivir a Paraná. Es hijo de Hilario Bedendo (fallecido), italiano, quien emigró a los 48 años, tras luchar en la Segunda Guerra Mundial y obtener la Cruz de hierro al valor; y de Gloria González Videau (fallecida). Es el menor de tres hermanos, Dante y Andrea.Cursó la escuela primaria en la República de Entre Ríos y en La Salle, donde comenzó la secundaria que completó en la Escuela Normal. “Mi grupo de amigos quedó en La Salle y actualmente, son mis amigos”, confió.Estudió en el Instituto Nacional de Cinematografía de Buenos Aires. Además es publicista, guionista, director de fotografía y compaginador.En su amplia trayectoria aparecen, entre muchos otros trabajos, que fue el responsable de la compaginación de trailers de “Luna de Avellaneda”, de Juan José Campanella, y fue director de segunda unidad de “Lo que vendrá”, de Gustavo Mosquera con Charly García, Juan Leyrado y Hugo Soto.El Ficer se desarrolla hasta el sábado 9 en Paraná y en cinco subsedes de manera libre y gratuita, con una grilla de películas internacionales, regionales, nacionales y hechas por entrerrianos y entrerrianas. Además, se llevan a cabo actividades especiales, de formación, para las infancias y patio gastronómico como punto de encuentro entre el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de la capital entrerriana, La Vieja Usina y el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER).Este año, el Ficer propone películas que destacan el vínculo entre el cine y la memoria colectiva, e invitan a la reflexión en el marco de los 40 Años de Democracia argentina. Varias de las funciones, de diferentes secciones, tendrán esa referencia temática. Especialmente, se destaca: Juan, como si nada hubiera sucedido (1987), de Carlos Echeverría; y también El Juicio (2023), de Ulises de la Orden.También habrá una función especial, denominada Noche de Cinemateca, en la cual está programada la película Prisioneros de la tierra (1939) del director Mario Soffici que fuera restaurada por el Museo del Cine Pablo Ducrós Hickens. La trama hace foco en el universo de los yerbatales misioneros y está inspirada en los cuentos de Horacio Quiroga.