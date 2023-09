Dos pacientes accedieron a trasplantes gracias a ablación realizada en Concordia

Dos pacientes mejorarán su calidad de vida gracias a ablación desarrollada este miércoles en Concordia. “Es el segundo operativo de ablación en lo que va del año en el hospital Masvernat”, confirmó ala responsable de Comunicación del Cucaier, Mariana Ramírez, y ponderó “que las unidades coordinadoras de los hospitales de referencia de la costa del Uruguay también estén trabajando a la par de la unidad coordinadora de Paraná para brindarles la posibilidad a las personas que quieren ser donantes, que puedan hacerlo, y a las diez mil personas que esperan, más posibilidades en toda la provincia”.“Gracias a esta nueva donación dos pacientes serán beneficiados con trasplantes renales en un hospital privado de Córdoba y ambos recuperarán su calidad”, informó la vocera del Cucaier al explicar: “Con el tratamiento de diálisis, si bien se sustituye la función renal, la persona sufre un deterioro clínico y social, con lo cual, que puedan recuperar su calidad de vida con un trasplante renal es muy importante para ellos y sus familias”.En la oportunidad, Ramírez explicó los motivos por los que la ablación en Concordia solo fue renal y no multiorgánica.“Un operativo de donación de trasplante, y sobre todo siendo un país tan extenso como el territorio argentino, es muy complejo y difícil de llevar a cabo”, aclaró.Y continuó: “Ayer estaba prevista una distribución a nivel nacional, pero en operativos multiorgánicos tienen que viajar equipos de trasplante de otras provincias y esos traslados tienen que ser vía aérea porque el tiempo de isquemia, que es el tiempo desde la ablación hasta el implante del órgano, es muy acotado para estos órganos”.“A la fecha, el aeropuerto de Concordia no se encuentra operativo, con lo cual, la logística se armó para que los vuelos aterricen en el aeródromo Concepción del Uruguay; pero lamentablemente, por inclemencias del tiempo, los aviones de menor porte, debido al pronóstico de fuertes vientos y posibles tormentas, no despegaron porque no iban a poder aterrizar”, explicó la vocera del Cucaier al remarcar: “La logística es muy grande y a veces hay cuestiones que pueden fallar, pero dependen de factores que escapan a nosotros”.