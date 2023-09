Diputados reconoció la trayectoria del músico paranaense Gerardo Farías

Sobre el musico

La Cámara de Diputados de Entre Ríos declaró de interés la labor y trayectoria artísticas del músico y cantautor Gerardo Rubén Farías.“Es una alegría inmensa, porque no hay nada más lindo que me reconozcan en mi propia casa, que es mi Paraná querido, y amo con el alma”, dijo Farías a Elonce al ponderar el rol del diputado Julio Solanas por el homenaje.“Desde los 14 años que trabajo en la música”, dijo al recordar su paso por Los Príncipes y por el Teatro Colón. “Es primordial apoyar a los músicos locales y que puedan expresar su arte en los diversos eventos. Es necesario nutrirse en esta época”, sumó.En tanto, el diputado y ex intendente, Julio Solanas, destacó que Farías “es un gran artista, muy conocido en nuestro territorio y también en otros países. Se trata de un gran ciudadano entrerriano con una muy buena veta artística”.“Farías es un ícono y ejemplo para las futuras generaciones. Su música sana y la gente dice que la canción ayuda a sanar”, amplió.Gerardo Farías nació el 17 de febrero de 1963 en la ciudad de Paraná. Realizó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela Hogar "Eva Perón" y Santa Teresita. A los 14 años fue convocado por el grupo "Los Príncipes del Compás", donde permaneció 10 años.En 1989 participó en ATC -Argentina Televisora Color- de un concurso donde resultó ganador y formó parte del elenco estable del Canal por 4 años. En esos tiempos, decidió emprender su carrera como cantante solista y grabó su primer material discográfico llamado "León Farías".En 1991 fue convocado por ex integrantes de Cartageneros y formaron La Sonora Bonita, donde recorrieron todo el país y países limítrofes. Además, ganaron en varias oportunidades el Disco de Oro. 9 años después, volvió a ser solista y formó Gerardo La Sonora, donde obtuvo varios premios.