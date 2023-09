Para festejar el Día del Niño, un comedor hizo "la torta más grande del mundo"

"La torta más grande del mundo" fue hecha en la localidad de Las Heras en la provincia de Mendoza. La realizó el Comedor “Los Horneritos” con el fin solidario de festejar el día del niño.La torta de 7 metros de largo, pesó 750 kilos. Entre sus ingredientes llevó 1.200 huevos y más de 300 kilos de dulce de leche.Gabriela Carmona es la titular del comedor y en diálogo conrelató lo duro que le resulta mantener sus puertas abiertas en este momento, pero que de todas formas quisieron hacer este festejo para los más pequeños.“Por la cantidad de gente que viene al comedor cada vez es más difícil mantenerlo abierto, pero no podíamos dejar de hacer esta torta para los chicos que habitualmente no pueden darse este gusto, el año pasado fue de 5 metros y este año la hicimos de 7 metros”, contó.Gabriela relató que siempre tienen donantes que colaboran con el comedor y que en esta ocasión algunos les donaron hasta 50 kilos de dulce de leche. “Detrás de este logro hubo un gran esfuerzo y un trabajo enorme, con unión y mucho amor”, remarcó.14 hombres -de los más corpulentos y “fortachones” de la zona- salieron del interior del salón del comedor “Horneritos”, divididos en dos grupos, fueron los encargados, no solo de custodiar, sino también de trasladar a la “gran protagonista” de la esperada tarde de domingo.Estos escoltas fueron los encargados de sacar a la calle la torta récord con la que el comedor “Horneritos” celebró una nueva edición del Día del Niño, la cuarta desde que el espacio comunitario abrió sus puertas en marzo de 2020 y en pleno momento más crítico de la pandemia de Covid-19.Y es que, dividido en 2, el pastel midió en total 7 metros y pesó casi 750 kilos. “Superó nuestras expectativas, porque nos habíamos propuesto que pesara 700 kilos”, dijo la responsable del comedor lasherino.En total, más de 2.000 personas de la zona -la mayoría de ellos niños- disfrutaron de un domingo inolvidable en El Algarrobal. El festejo debería haber sido el último domingo de agosto, pero el malestar social por los robos en poblado y en banda que se registraron en algunos sectores de Las Heras, sumado a la tensión que se vivió en El Algarrobal durante los últimos días, derivaron en que se posponga para el pasado domingo 3.