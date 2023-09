Argentinos desaparecidos en España: familiares llegaron a Málaga

Las familias de Emmanuel Soria y Maximiliano Ludvik , los marplatenses que desaparecieron en el mar de Málaga el pasado domingo 27 de agosto mientras hacían pádel surf, llegaron a la ciudad española, se reunieron con el intendente del ayuntamiento y pidieron desesperadamente que "no cese la búsqueda".Soria y Ludvik entraron al mar el domingo 27 de agosto arriba de la tabla con la que practicaban paddle surf y desde esa fecha sus familiares y allegados no supieron más nada. Unos días después, encontraron la tabla y luego se cononoció un video que filmó un turista que mostraría el preciso momento que los marplatenses ingresaron al agua.Si bien la búsqueda se extendió por cielo y tierra, hasta el momento no se pudo dar con el hallazgo de los jóvenes."El alcalde se solidarizó con nosotros y va a intentar seguir presionando lo más que se pueda para que la búsqueda no pare", contó el hermano de uno de los desaparecidos, Ignacio Soria, a TN después de la reunión que tuvieron las familias con Paco De la Torre, alcalde del ayuntamiento de Málaga."Esperamos un milagro como buena noticia y si la noticia es mala queremos llevarnos los cuerpos de los chicos. No vamos a parar hasta que aparezcan, no nos vamos a ir de Málaga sin ellos", sumó.Sobre la búsqueda, los operativos y la investigación, dijo: "Han buscado por todo el frente, fueron hasta la Isla de Alborán que está mar adentro. También hay un aviso para Marruecos, Argelia y Túnez, es muy grande el frente que están abarcando porque son muchos días desde que desaparecieron y siguen buscando".En la misma línea y tras arribar a Málaga el pasado lunes, Soria sostuvo: "Somos conscientes de que hay muchas posibilidades de que no ocurra el milagro, pero no nos vamos a ir sin los cuerpos".