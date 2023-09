No se realizó donación de órganos y pacientes continúan en lista de espera

Sociedad Se realizó una donación de órganos y beneficiará al menos a cuatro pacientes

Otros antecedentes

Según trascendió,La tarea estuvo coordinada por un equipo de profesionales de la CUCAIER (Unidad Coordinadora Concordia del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos). La intervención iba a posibilitar mejorar la vida de -al menos- cuatro pacientes que están hoy en lista de espera del INCUCAI, publicóNo es la primera vez que hay problemas con los traslados aéreos en Entre Ríos. En marzo de 2018 la familia de un hombre de Concepción del Uruguay posibilitó iniciar el procedimiento para una donación multiorgánica, que permitió salvar la vida de seis personas en lista de espera, dos de ellas de emergencia nacional.Pero el mal estado de una pista de aterrizaje puso en peligro todo el plan. El jet del Incucai debió seguir hasta Concordia, en vez de aterrizar en Gualeguaychú, sumando 148 kilómetros y varios minutos de más al recorrido de médicos y órganos.En ese entonces había salido todo bien en el aeródromo de Concepción, pero en la segunda etapa se encontró el primer escollo, y todo por culpa del mal estado de la pista del aeródromo de Gualeguaychú: mientras que en Concepción del Uruguay aterrizó una aeronave a turbohélice, responsable de llevar los órganos a aeroparque, el otro avión, que despegó desde Rosario, era un jet especialmente equipado que debió aterrizar en Concordia. Si la pista del aeródromo de Gualeguaychú hubiera estado en condiciones óptimas, la aeronave a reacción habría podido aterrizar en la ciudad del carnaval, ahorrando un total de 148 km –ida y vuelta– en el traslado de los médicos y los órganos en ambulancia.“De ser posible, ese avión debería haber bajado en Gualeguaychú, pero no fue posible porque la pista está restringida por la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC)”, lamentaron profesionales médicos de la ciudad y autoridades del aeródromo de Concepción del Uruguay.A pesar de los problemas, esa vez los órganos llegaron a destino, aunque en aquel momento pidieron mejorar los estados de las pistas de la región para no tener que lamentar este tipo de episodios.El otro hecho ocurrió en abril del 2019. En aquel momento los médicos perdieron la oportunidad de trasladar un corazón a un paciente en emergencia que esperaba el órgano en Buenos Aires. Fue debido a que el tipo de aeronave que había en la Clínica Favaloro no podía aterrizar en el aeródromo de Concepción, ya que se trataba de una nave a turbina y este tipo de aviones solo puede operar en pistas asfaltadas.Tras ese operativo fallido habían reiterado el pedido de pistas en condiciones para los vuelos de traslados de órganos, ya que tienen solamente 6 horas para concretar el operativo.