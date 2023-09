Investigan a dos agentes sanitarias por confusa maniobra con una mujer mayor

Un sumario administrativo en el Hospital Salaberry de la ciudad de Victoria, y una denuncia en la Justicia fueron las primeras consecuencias de un hecho que, por lo menos, se presenta como desprolijo y lleno de sospechas.Una mujer de 85 años, que vivía sola en una vivienda que alquilaba en calle San Miguel, comenzó a sufrir problemas de salud que derivaron en sucesivas atenciones en el hospital y posterior traslado a un geriátrico de la ciudad.La situación se comienza a tornar extraña cuando vecinos dan cuenta que personas estaban retirando muebles con un flete de la vivienda de la mujer, situación que fue registrada con material fílmico y fotos. Posteriormente, y a pedido del locador de la vivienda que alquilaba la mujer, la discusión derivó a la jefatura Departamental donde se realizó una exposición, con consecuencias aún insospechadas. Las mujeres se identifican como Agentes Sanitarios, y dicen haber recibido de la mujer la autorización para retirar los muebles, pero al momento de la denuncia no contaban con ningún documento que lo avalara (documento que posteriormente se redactaría).La mujer no tendría familiares que puedan responder ante esta situación, y al ponerse en cuenta a la dirección del Hospital de esta situación, la directora, Nelly Amilibia habría resuelto iniciar un sumario administrativo y comunicar a la Salud de la Provincia, de donde dependen los Agentes Sanitarios, mientras avanza también una causa judicial.La supuesta víctima tiene una jubilación y cuenta con tarjetas de débito. Se investiga si no fueron utilizadas luego de los hechos.En diálogo con LT 39, Amilibia habló sobre lo sucedió y aclaró que el hospital no cuenta con un depósito, aclaración que responde a uno de los argumentos de las Agentes Sanitarios que habrían mencionado al dueño de la vivienda de la anciana, serían llevado los muebles.