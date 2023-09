La saturación del wifi de la escuela alertó que alumnos hacían apuestas online

El comunicado del colegio



La configuración del wifi saturada de sitios de apuestas on line. Esto le sucedió a un colegio de Rosario y de esta manera sus autoridades advirtieron que los alumnos y alumnas se conectaban para apostar durante su permanencia en la escuela. Decidieron hacerlo público y convocar a padres, madres y responsables para, entre todos, alejar a los chicos del juego.El colegio Lasalle de Rosario, ubicado en Mendoza al 400, envió un mensaje a la comunidad educativa para dar cuenta de una conducta que se enraiza entre pibes y pibas, en su mayoría varones. De acuerdo a lo que publicó Rosario3, cada vez más chicos usan aplicaciones para jugar on line, o bien, como se trata de una práctica prohibida para menores de 18 años, les dan su dinero a terceros que apuestan por ellos, una alternativa ciertamente ilegal.“Hace un tiempo venimos observando, una práctica entre los chicos vinculada a las apuestas online. En un primer momento lo detectamos con la configuración de wifi que se saturaba con sitios vinculados a estas apuestas. En ese momento muchas páginas fueron bloqueadas pero evidentemente, circulan por canales menos controlables. En función de esto, fuimos escuchando en los recreos, en los tiempos del almuerzo y en espera de contraturnos, conversaciones de los chicos en torno a este tema”, reveló la directora Luara Gómez a Rosario3.“En agosto alertamos a nuestras familias del nivel secundario sobre esta cuestión. De eso se trata, de acompañar como adultos a nuestros adolescentes que se encuentran tan vulnerables. Es un tema que viene irrumpiendo entre los adolescentes y debemos prestarle mucha atención”, agregó.En el comunicado que enviaron a las familias, las autoridades hicieron hincapié en la necesidad de que los adultos “conversen con sus hijos/as, estén atentos a los gastos (sobre todo de billeteras virtuales), conversaciones, intereses, etc. Es un tema que viene irrumpiendo entre los adolescentes y debemos prestarle atención”, sostuvieron.Martín Lucero, al frente del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) fue consultado sobre esta tendencia y distanció a la institución escolar. “La irrupción de las nuevas tecnologías y sus juegos salen del marco de la escuela, con competencias y torneos en los que se apuesta on line, pero no solo en deporte que se ven en anuncios publicitarios sino en competencia de video juegos donde hay apuestas y competencias entre adolescentes. Este tipo de situaciones llegan a los colegios, sus repercusiones, pero en general son situaciones que se dan por fuera del ámbito escolar”, aseguró.Y continuó: “Si hay adolescentes que apuestan on line, lo que implica una serie de operaciones que implican fraguar sus edades, requiere de la atención de la familia. Obviamente que hay marcos, jugar a la bolita no requiere mayor gravedad. Si se entiende como un juego tiene un sentido, pero si se vuelve una adicción y se vuelve ludopatía es otro”.Manuel Jerónimo Becerra, docente en secundaria, profesor de Historia por el ISP “Dr. Joaquín V. González” y Magíster en Historia por la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), escribió sobre la problemática en su cuenta de X (Twitter).“En el problema que sólo aparece mencionado en la escuela -y que no es un problema de la escuela- del crecimiento de ludopatía en adolescentes lo veo más allá de (distintas formas de) casinos on line: es parte de todo un universo que le pone $ en los bolsillos a menores sin control”, escribió.A cargo del blog www.fuelapluma.com , Becerra manifestó sobre las apuestas entre adolescentes: “Está inserto en un ecosistema que también son las plataformas de juegos donde upgrades armas uniformes chirimbolos, pero la $ es real, aunque virtualizada, entonces los menores tal vez no la entiendan "tan real". Y a eso se suma la apariencia amigable y hasta lúdica de las billeteras virtuales, cada vez más accesibles a menor edad, algunas incluso ofreciendo préstamos.Uno de los resultados de esto, creo, es una enorme disponibilidad de masa de $ para el capital financiero, a través de nuevas masas de población con casi nula conciencia, escala de la $ como son los pibes y las pibas. Habría que ver si esto está estudiado: si la entrada de esa población tiene impacto en todo ese capital circulante.Y vuelvo a lo de que no es un problema de la escuela: seguramente saldrán ejércitos de gansos a pedir más "educación financiera" para evitar ludopatía en menores. Pues no, no hay forma de prevenir adicciones en la escuela sólo a partir de contenidos teóricos y hasta prácticos”, opinó.(Rosario 3)