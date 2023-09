Prevención del suicidio: “Cualquiera puede ayudar al estar atento y alerta”

Sociedad La problemática del suicidio fue abordada durante una jornada en Paraná

Else conmemorará este10 de septiembre y es una fecha que busca generar conciencia sobre esta problemática y promover acciones para prevenirlo.rescató en la voz de, quien brinda jornadas de sensibilización y concientización para la prevención del suicidio, cuáles son las herramientas tendientes a prevenir esta problemática y cómo afrontarla cuando el hecho ya ocurrió.son las tres cuestiones que la para la especialista son fundamentales para comenzar a hablar de la prevención del suicidio.recomendó Martínez.Y continuó:, como frases y comentarios, cambios en su estado de ánimo y en su conducta habitual, que puedan dar a entender que alguien puede estar mal”., explicó la licenciada en Psicología.En ese sentido, alertó:Consultada a Martínez cómo comunicar sobre cuestiones ligadas al suicidio, ésta sentenció: “A las cosas hay que llamarlas por su nombre, lo que no hay que hacer es dar información que no es necesaria para informar”.“Las cosas escondidas son peores porque después explotan. De hecho, en la posvención, se busca que todos hablen de cómo se sintieron, porque se habla de efecto rebote o multiplicador, peroen los lugares en lo que haya estado esta persona, como la escuela y el club, porque estas situaciones impactan en la comunidad entera”, especificó.“Uno de los mitos dice que los niños no se suicidan y, lamentablemente, eso no es así.porque la primera son los accidentes”, reveló Martínez.Para la policía y psicóloga, esta problemática “está vinculada a la dificultad de los adultos para entender a estos jóvenes, a la que llamantal vez porque, en la necesidad de sobreproteger, no les damos los recursos y las herramientas para que puedan valerse por si mismos”., recomendó.apuntó al ejemplificar: “Hay una frase que dice que no serás rico hasta que no tengas algo que el dinero no pueda comprar”. Para la especialista, “hay que enseñar a valorar el día a día”.“Es importante entender que el adolescente se portará mal, que intentarán pasar los límites; pero por ello, no hay que decirles `yo te dije´. Y es muy importante la forma en la que les hablan los padres, como cuándo les dicen `sos un inútil´, `no servís para nada´; o cuando les gritan por cualquier cosa.”, recomendó la especialista.