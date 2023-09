Proponen "probation" para el adolescente del choque fatal en barrio San Agustín

El juez de Garantías de Paraná, Juan Hipólito Carlín, evaluará a la suspensión de juicio a prueba para el adolescente de 17 años que hace casi un año, chocó y mató a Humberto Reding, de 68 años, conocido vidriero del barrio San Agustín, de Paraná. El pedido lo formuló la defensa del joven, en una audiencia realizada a mediados de agosto y el magistrado dispuso un cuarto intermedio hasta el 13 de septiembre, para analizar la postura de la familia de la víctima y la de otro joven -que iba en el auto del acusado- que sufrió lesiones. El juez, evalúa aprobar la probation por tres años para el muchacho, aunque áun no hay certezas y la decisión, se conocerá la próxima semana.Miriam Reding, la hija de Humberto Reding cuestionó el ofrecimiento de reparación económica que formuló la defensa: "Le pusieron un precio a mi papá. Quisiera preguntarle a la madre, al padre y al abogado del menor cuánto vale la vida de él. Cien mil pesos no vale la vida de mi papá, ni la de ninguno. La vida no tiene precio. Me gustaría que los padres le pongan precio a la vida de ese chico".Al adolescente se le endilgó responsabilidad en el siniestro vial ocurrido el 10 de septiembre de 2022. Aquel día por la tarde el comerciante estaba en su casa tomando mate y decidió salir a realizar un trabajo. Apenas hizo unas cuadras por calle Montiel en su VW Saveiro cuando fue embestido de frente, invadiendo el carril, por el Renault Clío conducido por el menor.El caso caló hondo en los vecinos, que junto a la familia se movilizaron pidiendo justicia. Fue tal el impacto que la circulación vehicular en la zona fue modificada por Tránsito de la Municipalidad de Paraná, que hasta colocó reducidores de velocidad.En el trámite judicial intervinieron las fiscales Sandra Terreno y Sonia Vives; los abogados defensores del adolescente Hugo Gemelli y Leonardo Kunzi; y Susana Mabel Carnero, representante del Ministerio Pupilar.