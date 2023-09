Día Mundial del Daltonismo: qué es “la ceguera del color” y qué implica

Cada 6 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Daltonismo con el objetivo de reflexionar acerca de los desafíos que viven diariamente las personas que padecen esta afección en la salud.consultó al médico neurólogo Jorge Solana Silveira qué implica esa deficiencia en la percepción del color.“El daltonismo está vinculado a una afección ubicada en la retina del ojo”, explicó ael médico neurólogo Jorge Solana Silveira. Y continuó: “El ojo, para nosotros, es como una cámara fotográfica por donde ingresan los estímulos luminosos y, después, debido a la complejidad del sistema nervioso, esa información es llevada a la zona que interpreta las imágenes que vemos”.“Hay dos tipos de células en la retina: los bastoncillos y los conos. Estos últimos son los que nos permiten la distinción de los distintos colores”, indicó y aclaró: “Existen distintas formas de daltonismo porque se trata de la dificultad para ver el rojo y el verde, y rara vez al azul”.De acuerdo a lo que indicó el especialista, el daltonismo, “mayoritariamente, es un problema de nacimiento que afecta a los hombres, aunque hay casos aislados en mujeres”.“La dificultad es la de no distinguir el color y, rara vez, puede estar asociado a otras enfermedades, como la artrosis, Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades degenerativas; también puede haber causas medicamentosas, como un tratamiento que se usa el tratamiento del reumatismo”, agregó.En la oportunidad, Solana Silveira aclaró que “no hay tratamientos curativos y el trastorno persiste a lo largo de toda la vida”.“El daltonismo es diagnosticado a través de sencillas pruebas y la detección precoz del problema sirve para la orientación de esos niños, para que puedan desenvolverse a través del reconocimiento de esta afección”, recomendó. De hecho, refirió que “el impacto de estas alteraciones está vinculado, sobre todo en niños, a dificultades en el aprendizaje por la falta de distinción de esos colores que sus ojos no perciben”.“La mayor dificultad en la vida diaria de los daltónicos es el no distinguir el manejo de los semáforos porque hay uno rojo y otro verde”, comentó al respecto.