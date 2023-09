Villa Urquiza alberga a un Héroe de Malvinas: la historia de José Portman

Villa Urquiza alberga a uno de los entrerrianos que fue tripulante del ARA General Belgrano. José Felipe Portman, quien se define como “nacido y criado en Villa Urquiza”, contó su historia aen el marco del micro“Siendo muy joven ingresé a la Armada Argentina, con 15 años en la Escuela de Mecánica de la Armada, en Capital Federal, desde donde egresé como suboficial. Estuve en varios destinos con un destructor norteamericano Domecq García, que fue mi primer pase; el buque de desembarco de tanques Cabo San Antonio, que fue el que hizo el desembarco en Malvinas; la Fragata Libertad; el rompehielos Almirante Irizar; y la gran experiencia de haber participado de la gesta de Malvinas a bordo del ARA General Belgrano, un buque que fue atacada, torpedeado y hundido al sur de las Islas, donde se produjeron 323 muertes de 323 compañeros que desaparecieron en cuestión de segundos”, repasó el Héroe de Malvinas.Y continuó: “A los diez años de estar en la fuerza, pedí la baja voluntaria, no puedo describir por qué, pero sentí la necesidad de salir y así lo hice”. “Volví a mis pagos, a Villa Urquiza, donde empecé a trabajar con pico y pala para olvidar un poco lo que me había pasado. Fui progresando en una cooperativa, después pasé a la empresa provincial de energía, EDERSA, ENERSA, formé una empresa una empresa con otros socios -Electroconstrucciones, que todavía está en actividad y es paralela a ENERSA”, contó Portman.En la oportunidad, el ex combatiente reconoció que “no fue una mala decisión” la de retirarse de la Armada y volver a Villa Urquiza. “Voy a terminar mis días en este pueblo”, recalcó a“Villa Urquiza es mi lugar de origen”, insistió que se mostró “contento” de estar nuevamente en su pueblo.