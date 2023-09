Educación Sexual Integral: un derecho resistido y un enfoque limitado

García: “Después de charlas de ESI, se elevó el número de niños que denunciaron haber sufrido un abuso"

Carolina García

Ramírez: "La ley plantea un elemento que es irrenunciable, que es la integralidad"

Rosa María Ramírez

La opinión de los panelistas

Este pasado lunes, 4 de septiembre, se celebró el Día Mundial de la Salud Sexual, para promover el ejercicio de los derechos sexuales de todas las personas. Por tal motivo, es oportuno recordar que, a partir de la ley sancionada en el año 2006, desde la perspectiva de la Educación Sexual Integral, se trabaja la salud sexual en los distintos niveles educativos.Pese a ello, ese derecho, aún es tan discutido, como resistido. Aún, cuando han pasado casi dos décadas de la sanción de la ley.Aún es difícil hacer entender que, la Educación Sexual Integral, es un enfoque de derechos y de hacerse respetar. Incluso, para evitar abusos desde la infancia.Datos del Ministerio de Justicia de la Nación de 2021, señalan que el 36,2% de los casos de violencia sexual contra las infancias sucedió en el hogar y el 56,5% de los agresores eran familiares.Para los educadores, aún no es fácil llevar la ESI a las aulas y también hay alumnos discriminados por anotarse en los talleres.En los últimos días, se han multiplicado los ataques sistemáticos desde ciertos sectores, contra la Educación Sexual Integral bajo el concepto del "adoctrinamiento".Casi 30 escuelas de la ciudad de La Plata, fueron vandalizadas y aparecieron pintadas en su contra. "La ESI es pedofilia"; "La ESI es corrupción de menores", rezaban las consignas.Especialistas, señalan que la Educación Sexual Integral, se apoya en la convicción de que es necesario garantizar la integridad física y psicológica infantil y adolescente. Los estudios muestran que cuando reciben ESI, los niños, niñas y adolescentes pueden entender más las situaciones de abuso.Cifras oficiales demuestran que la Educación Sexual Integral es efectiva. En los últimos diez años, Argentina logró reducir el embarazo en la adolescencia en un 60%.Los datos son concluyentes. Según un informe de 2020, del Ministerio Público Tutelar de CABA, 8 de cada 10 denuncias de abuso sexual de chicos, fueron después de tener clases de Educación Sexual Integral.El tema fue debatido en, programa que se emite pormartes y jueves a las 21.30.es Licenciada en Obstetricia. Hace consultorio sobre Salud Sexual Integral en el hospital de Hasenkamp y brinda información sobre el tema en escuelas. Integra el equipo de Rodando Derechos, que recorre centros de salud rurales capacitando en colocación de implantes subdémicos y consejería en opciones.“La Educación Sexual Integral es un tema que siempre nos ha atravesado.. Se ha llegado a que los niños tengan la información yEntendieron que lo que les había pasado era un abuso”, dijo.Resaltó que “así como los paradigmas cambiaron los profesionales también tuvimos que cambiar. Hemos tenido que cambiar los paradigmas de nuestra forma de trabajar.”.“Desde el Ministerio de Salud de la provincia junto con Rodando Derechos, estamos yendo a distintos lugares de la provincia para que salgamos de atrás del escritorio y”, remarcó.En las infancias “se trata el tema desde ir enseñándole las partes de su cuerpo, el respeto por él, entre otras cuestiones”.. Hasta 24 años se coloca uno que es de una sola varilla y de 24 años en adelante hoy en día colocamos de dos varillas. Cuando llegan al consultorio a solicitar un método anticonceptivo, uno como profesional primero tiene que abrir la cartilla amplia de métodos anticonceptivos gratuitos que tiene el Ministerio de Salud, ofrecer cada uno de ellos y la persona es la que decide qué método va a utilizar. Nosotros no adoctrinamos, nosotros brindamos la información.”, manifestó.”, remarcó.Por otra parte, destacó que “recorriendo el interior de la provincia, hemos entrado a lugares donde solo se podía ingresar en camioneta 4x4 y si llegaba a llover no íbamos a salir. Nuestro equipo está compuesto por una médica, una trabajadora social y yo obstetra. La Licenciada en Trabajo Social iba a la escuela, que generalmente está cerca del centro de salud. Para nuestra grata sorpresa, están más que bien informadas las docentes, preparadas, capacitadas. Llegábamos y estaban en la vanguardia”.Consideró que “los docentes no pecan de no indagar a veces cuando se presenta un caso. La sexualidad para los que tienen 40 o 50, es un tema difícil, era un tabú. En la escuela no se hablaba, hoy es política de estado”.“En la página del Ministerio de Salud de Entre Ríos está el sector del Programa de Salud Sexual y Reproductiva donde está la información, programas, teléfonos y demás”, dijo., Profesora de Filosofía, Psicología y Pedagogía, es Especialista Superior en Docencia para alumnos en alto riesgo social, es Licenciada en Ciencias de la Educación y formó parte del equipo docente que dicta el post título de Especialización Superior de Orientador en Educación Sexual Integral durante 15 años.“En educación, el punto de vista sobre la ESI se ha ido modificando., que es la Resolución 340 del Consejo Federal de Educación, la cual surgió en 2018. La Resolución 5063, que avala a esta norma, ya obliga al armado de los equipos referentes de ESI en las escuelas. El paso que se dio entre el 2018 y el 2019, marca un antes y un después en la Educación Sexual Integral”, manifestó.En ese marco, indicó que “”.“Las tecnologías de la información y la comunicación sobreabundan en información. Para trabajar esa información está la escuela, se puede trabajar cuál es conveniente, la que no. Incluso los padres también pueden trabajar con sus hijos el tema”, dijo.Indicó que “Esto implica poder mirarla y correrla de los reduccionismos, como era el tema de la biología o la mirada médica solamente. Por tal motivo, la transformación cultural requiere de un trabajo muy profundo, tanto en la institución educativa con los chicos, pero también con los propios colegas. Este tema de la ESI toca la propia vida del docente, porque es parte de la condición humana”.“Muchas veces nos encontramos en las escuelas con que esta temática, que abre puertas a delitos, a preguntas, a interrogantes, se los abre a los docentes también. Tenemos colegas que son víctimas de violencia de género, familiar, abusos”, agregó.Explicó queRespecto a la Educación Sexual Integral y las escuelas religiosas, señaló: “nosotros tenemos Educación Sexual Integral como formación de docentes desde 1994. Hace 28 años que existe en el Instituto San Benito Abad el post título para docentes de Educación Sexual Integral. La primera experiencia sobre el tema que se hace es en una institución confesional católica. Lo hizo el Hermano Septimio de Concordia y después lo toma el Instituto San Benito Abad de Victoria, que lo mantiene ininterrumpidamente desde la perspectiva de derechos y género. Quiero destacar esto porque ha sido de avanzada”.“Este año el Arzobispado de Paraná se inició sobre la misma matriz del diseño del Instituto San Benito Abad de Victoria, se constituye como sede y también está dictando el post título de ESI. Eso no quiere decir que no haya habido obstáculos en las instituciones privadas confesionales o no confesionales. También hubo en las escuelas estatales. A veces se carga a las instituciones privadas de no avanzar en determinados temas, pero las instituciones estatales también. Esto ha dependido de los docentes y el personal de gestión”, aclaró.Comentó que los contenidos deben comenzar a darse “en nivel inicial.”.Indicó que en la provincia existen protocolos para identificar posibles casos de abusos sexuales y dijo que “Uno va detectando situaciones. A veces hasta la negativa de la familia a que los chicos reciban ESI es un llamado de atención de que esto puede estar ocultando otras cuestiones”.“Las escuelas tienen que trabajar el tema intersectorialmente e interministerialmente. La escuela sola no puede. Requiere de la formación de todos los agentes del estado, la gente que interviene en estos casos. Nos ha pasado de detectar una situación, hacemos la denuncia y cae la denuncia”, remarcó.“A nosotros nos atraviesa esta temática, pero hay que formarse.El docente tiene la actitud siempre de proteger”, agregó.Comentó que “”.“Si los padres necesitan información en la escuela pueden acudir a los Maestros Orientadores Integradores o a los equipos ESI que hoy tienen las escuelas, como también al equipo de gestión o directivo. También en la página del CGE está la normativa vigente, los programas que se llevan adelante, hay materiales, películas, videos, hay material elaborado para las familias”, finalizó., consideró que “creo que hay mucha información, pero a los padres nos falta adquirirla. Por ahí criticamos a la escuela, a la ESI, pero creo que nos falta información. Tengo una nena de 10 años y una vez a la semana la estoy hablando. Tenemos que tomar una responsabilidad, involucrarnos, informarnos, no podemos vivir juzgando a la escuela, al profesional”., dijo que “yo soy docente de enseñanza primaria y para mí el rol del estado trabajando junto con las escuelas como red y formarnos permanentemente, es fundamental. Quiero destacar el trabajo y compromiso de las escuelas comprometidas en garantizar el derecho del niño a la información, para contar con todas esas herramientas y poder cuidarnos. No hablo solamente de lo sexual, sino sus emociones, sus valores, con el respeto mutuo, la diversidad. Nosotros trabajamos mucho con los padres”., resaltó que “soy abogada en Derecho Penal y tengo numerosas intervenciones en delitos contra la Integridad Sexual. Lo que necesitamos los que seguimos en la cadena luego de que las escuelas toman conocimiento y realizan la denuncia, es la escucha activa. Muchas veces observamos que en las escuelas hay un temor cuando se produce la develación. Creo que si un niño o niña empieza a hablar, sin hostigarlo, hay que dejarlo que hable y desarrolle todo lo que quiera, porque es altamente probable que sea la única oportunidad que tenga para hablar. Nos ha pasado que cuando se hacen las aperturas de causa después no hablan porque están frente a extraños, no generan el vínculo de confianza y demás”., indicó que “usualmente se ve en Tribunales cómo incrementaron las denuncias por abuso sexual en niños y mayores”.