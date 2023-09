El detalle mundialista de los nuevos botines que usará Messi en eliminatorias

Las fechas de Eliminatorias convocaron a los campeones del mundo a la Argentina y Lionel Messi aterrizó en el país este martes por la mañana. El astro llegó en su avión privado directo desde Estados Unidos tras la victoria de Inter Miami sobre Los Ángeles FC por la MLS.En los partidos contra Ecuador en el Monumental y contra Bolivia en La Paz el 10 estrenará sus nuevos botines, los cuales fueron confeccionados de manera exclusiva para él. El diseño está inspirado en la Copa del Mundo de Qatar 2022.El adjetivo perfecto para las nuevas botas del rosarino es alucinantes. La marca que lo viste publicó las imágenes de Messi junto a sus botines blancos y celestes, en alusión a la bandera argentina, con detalles en dorado por el trofeo mundialista.En las fotos publicadas por la cuenta oficial de la marca alemana se puede observar que los nuevos botines que usará el capitán del seleccionado argentino en el partido ante Ecuador cuenta con unos detalles que lo hacen único.Los colores que predominan son el blanco y el celeste, por la bandera argentina, y también el dorado, haciendo referencia a la Copa del Mundo. En la parte de atrás, cada uno tiene tres estrellas, en homenaje a los títulos Mundiales que ganó la Selección Argentina en su historia.Además, en el botín derecho, aparece un número 10 sobre las estrellas, mientras que en el izquierdo está la insignia de la cabra, en alusión a la sigla GOAT, palabra que se escribe como "cabra" en inglés pero hace referencia a "Greatest Of All Time" (el mejor de todos los tiempos en español).Los botines son una reedición de los utilizados en el Mundial de Qatar 2022 (X Speedportal Leyenda) y se llaman X Crazyfast "Las Estrellas". El calzado fue diseñado exclusivamente para él y están inspirados en la histórica conquista en Medio Oriente.Argentina debutará en las Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador, que ya se entrena en el país, el jueves desde las 21 en el estadio Monumental riverplatense. Messi buscará ser el máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas, récord que posee su amigo y ex compañero en el Barcelona, Luis Suárez.