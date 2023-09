En el FICER se proyectará una película sobre las madres de excombatientes

Este miércoles comienza la quinta edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) que tendrá epicentro en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) ubicado en San Martín 15; en La Vieja Usina y el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos, localizados en Gregoria Matorras 861 de la capital entrerriana.Habrá además cinco subsedes en diferentes localidades de la provincia: Rosario del Tala, Villaguay, Federal, Concordia y Concepción del Uruguay. Todas las actividades del FICER son con entrada libre y gratuita.Dentro de la programación, el jueves 7 se proyectará “Matria” de Jimena Chaves, que aborda un lado desconocido de la guerra de Malvinas: la historia de las madres de los combatientes.El relato es de cuatro mujeres de diferentes puntos de Argentina, entre ellas una de Entre Ríos, “y sus historias son fuertes, relatan desde la vida que llevaban con sus hijos hasta el momento en que van a la guerra; relatan la espera, cómo se enteran en algunos casos de la muerte. La peli viaja por todas esas intimidades y relatos que cuenta bastante también de la historia argentina de ese momento”.Sobre la recopilación de los testimonios, mencionó que el trabajo fue arduo porque las mujeres tienen más de 80 años, incluso dos fallecieron antes del inicio del rodaje. “Llegar a ellas costó, en Argentina ya no quedan tantas madres de caídos vivas y las que encontrábamos, viajábamos y tratábamos de tejer esta peli que tiene algunas escenas ficcionadas mientras ellas hacen sus relatos”.Consultada sobre cómo surgió la idea de realizar este documental, Chávez indicó que en el año 2017 conoció a unos excombatientes quienes les manifestaron que mientras estaban en Malvinas se aferraban mucho a la figura de la madre y qué ocurriría con ellas si ellos no regresaban de la guerra. “Me encontré con que, en la historia nacional, las madres de Malvinas no estaban, y ahí empecé a escribir la película, que sigue latente la historia de Malvinas desde otro lado”, dijo la realizadora y agregó: “está bueno que toda la audiencia vea la película y conozca los testimonios de estas mujeres que necesitan el amor que no tuvieron del pueblo”.se proyectará este jueves 7 a las 22 en la planta baja del CPC. Las entradas son gratuitas y se retiran desde una hora antes de cada función en la boletería del Festival, ubicada en el hall de ingreso del Centro Provincial de Convenciones (CPC).