Inteligencia Artificial: "Debemos ser críticos con lo que leemos y vemos"

Se realiza en Paraná el Encuentro Federal de Escuelas Públicas de Gestión Privada, en el cual se debate sobre el uso y aplicación de la Inteligencia Artificial en el ámbito escolar.Diego Fernández Lesac, investigador del Conicet y profesor de la UBA, explicó aque “en el último año vimos una explosión de la Inteligencia Artificial en cualquier instancia: educación, salud, arte, etc. Está cambiando la realidad de prácticamente cualquier disciplina”.“La computadora aprendió a hablar, pasó de ser un nicho de programadores y gente especializada, a que cualquier persona pueda comunicarse con la computadora y pedirle cosas, que en muchas cosas son complejas. El debate está en cómo hacemos ahora para pedirle a un alumno o alumna que resuelva una tarea si lo puede tercerizar en programas como por ejemplo Chat GPT. El gran desafío es cómo cambiamos el proceso de enseñanza y cómo hacemos el proceso de evaluación siendo que la gente, sin ser experta o sin saber programar, tiene acceso a esta tecnología”, remarcó.Consideró que “verificar tiene que ser central. Hay que ser críticos sobre lo que uno lee, porque ya uno no va a saber si lo que lee es verdadero o no, al menos por un tiempo hasta que se desarrolle una tecnología para eso. Hay que saber desarrollar la crítica sobre lo que uno lee, sea verídico o no”.“El tema de las fake news fue moda en 2019, después la pandemia tapó todo eso. Ahora volvió, pero de otra manera. La inteligencia artificial mostrando su potencia y mostrando que las fake news son muy fáciles de hacer. Uno puede generar contenido muy creíble de forma bastante sencilla. La manera de combatir es generando una conciencia crítica. No podemos creer en nada, pero eso no significa que no podemos hacer nada. Nos preguntamos acerca de las cosas que nos llegan, la pregunta pasa a tener una potencia aún mayor que antes. Todo el tiempo tenemos que estar preguntándonos qué nos está llegando, si una foto es real, si es real qué significa y si no es real, por qué la hicieron”, manifestó.En las fotos “generalmente fallan las manos, los aritos, hay detalles finitos en la cara, los ojos, por ahora, hasta que surja una tecnología que resuelva eso”.Comentó que “hay nóminas de tareas y trabajos asociados a tareas que la gente del Chat GPT, hace unos meses, sacó un informe que dice que el 20% de los trabajos están en peligro de extinción. Estamos replicando ese trabajo en la nómina argentina. Tratamos de traer estas tecnologías para analizar nuestra realidad y no la realidad globalizada”.