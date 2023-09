Hablemos de donación pediátrica: la historia de Lolo y la espera por un corazón

Lorenzo Accursi tiene un año y cinco meses de vida y se encuentra en emergencia nacional a la espera de un trasplante de corazón.Cuando estaba en el vientre de su mamá, Valentina González oriunda de la ciudad de Paraná, le detectaron una malformación en el corazón y a los pocos días de nacer ya tuvo su primera intervención quirúrgica.Mientras esperan ese “ángel donante”, su familia inició una campaña de concientización y para que se hable de donación pediátrica sin miedos.Juan y Valentina, los padres de “Lolo” hablaron cony contaron sobre la actual situación del pequeño y cómo fueron los días desde que nació.“A los cinco meses de embarazo le diagnosticaron una cardiopatía compleja congénita, que es una malformación en el corazón, y todos los especialistas que vimos en su momento nos dijeron que debía nacer en Buenos Aires, en un centro de alta complejidad porque a los pocos días de vida debían hacerle la primera cirugía”, relató su papá.Y fue así que, con apenas 4 días, le realizaron su primera operación “que fue muy compleja”. Después tuvo dos más, a los tres y a los nueves meses. En la última le colocaron un marcapasos. Por todo lo experimentado, el corazón de Lolo “se fue desgastando y ahora tiene una insuficiencia cardíaca severa, que en un control en Buenos Aires nos dijeron que día a día se va acrecentando por lo que entró en evaluación para ver si puede ser apto para un trasplante cardíaco”, manifestó Valentina.“Por suerte pudo entrar en lista y una de las condiciones para que entre en emergencia nacional era que tengamos que venir a vivir a Buenos Aires, así que a partir del 1º de agosto nos vinimos y Lolo está en emergencia nacional desde el 9 de agosto. A partir de ahora tenemos que esperar que llegue su ángel donante”, dijo Juan.El traslado de ciudad, desde Rosario a Buenos Aires, y el cambio que ello implica para la familia no fue fácil. Lorenzo tiene una hermana de 3 años “que también padece estar lejos de su familia, pero no nos queda otra”, indicó Accursi, al tiempo que destacó “la empatía en el laburo y la ayuda económica de familiares y amigos”.“Él ya está en emergencia y como padres mucho más no podemos hacer, entonces decidimos concientizar y hablar sobre la donación pediátrica e informar porque es algo que se habla muy poco”, afirmó Valentina. Y acotó que, gracias a la Ley Justina, “todos los mayores de 18 años son donantes, y en los menores de edad es decisión de los padres en ese momento tan trágico, de decir sí o no. Por eso es importante hablar y concientizar, una vida salva 7 y actualmente hay 191 chicos en lista de espera por algún órgano para salvar su vida o mejorar su calidad de vida”.