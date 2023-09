La banda entrerriana de cumbia, Ke Personajes, liderada por Emanuel Noir, es uno de los grupos más exitosos del momento, con diferentes canciones que trascendieron fronteras. En el mes de julio, lanzó oficialmente una reversión en espeaño del tema de Queen, “Bohemian Rhapsody”, y se convirtió en furor.

Video: Niña de 11 años toca tema de Queen junto al cantante de Ke Personajes: "fue hermoso", contó

Su virtuoso cantante, ha realizado acciones solidarias en su ciudad, Concepción del Uruguay. Entre otras actividades, donó ventiladores a la escuela secundaria que concurría y en el pasado día del niño, regaló un camión cargado de juguetes en diferentes barrios de la localidad Los vecinos de Concepción del Uruguay, cuentan que el reconocido cantante, atiende a todo el que va a su casa a sacarse una foto y saludarlo. “Ema (Noir) sigue siendo un ciudadano de Concepción del Uruguay a pesar de la fama”, afirman.Días pasados, una niña y su madre, fueron a la casa del intérprete de Ke Personajes y ella, le dijo que quería tocar algo con él. Noir hizo pasar a Matilde y su madre, María Laura, y la niña se acercó a viejo piano que el cantante tiene en su casa. Segundos después, se produjo el mágico momento.En un breve diálogo con Matilde, el cantante le contó que el piano tiene alrededor de 100 años y le indica que toque la canción que ella quiera. Mientras la niña, se preparaba con los primeros acordes, Ema Noir se sorprende ante la respuesta de Matilde, que quería tocar la canción de Queen, “Bohemian Rhapsody” que fue reversionada por la banda entrerriana.Segundos después, Matilde comienza a tocar y Ema a cantar, mientras la madre de la niña graba el mágico momento con el celular. Una estrofa con toda la pasión y entrega del cantante como si fuera uno de sus shows, fue lo que Matilde compartió con el cantante del momento en el país, quien ya confirmó su presencia en la Fiesta de Disfraces de Paraná Matilde contó cómo sucedió el inolvidable momento al dialogar con. “Iba caminando con mi mamá y él (Ema Noir), estaba en la vereda con su novia. Entonces, le pedí si me podía sacar una foto y me dijo que sí. Antes de irme, le dije que tocaba el piano y sabía sus canciones”, contó la niña y relató que, en ese momento, “Ema me invitó a pasar, me mostró el piano y empecé a tocar”, explicó la menor.Sobre la repercusión del video en las redes, la niña dijo: “mis compañeros de colegio estaban bastante locos cuando vieron el video”.Matilde cursa el sexto grado, compite en ajedrez y hace tres años que toca el piano en la academia “Puentes Amarillos” de Concepción del Uruguay. “Me encanta tocar el piano. Mi mamá dice que soy autodidacta, porque empecé a tocar sola en el piano que nos regaló mi tía y después de unos años, empecé a ir a música para reforzar”, dijo y agregó que “escucho canciones y me pongo a ver si puedo sacarlas en el piano”.