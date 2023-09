Recordaron al submarinista entrerriano del ARA San Juan: la emoción de su madre

Palabras de una docente y la mamá de Fernando

“Es una experiencia inolvidable”

En la Plaza "25 de Mayo", de la ciudad de Concordia, se desarrolló una nueva edición del programa municipal “Concordia Late Patria”, implementado por el Intendente Enrique Cresto.Formaron parte dos instituciones educativas de la ciudad: escuela N°59 “Los Naranjos de la Concordia” y escuela N°17 “Diógenes de Urquiza”. Además, y como es habitual desde que se comenzó a aplicar este programa, acompañó la banda del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues”.En ese sentido, Adriana Guiffrey (docente de tercer grado del colegio “Los Naranjos”) se expresó muy emocionada por participar del programa y reveló que “los chicos estaban muy ansiosos de asistir”.Asimismo, la docente agregó: “Para ellos estar viviendo esto es único y muy importante en estos momentos. La fascinación de ver actuar a la banda también la reflejaron. Desde ya, agradezco a la organización por la invitación y a la Municipalidad también. Excelente programa”, delineó.Por último, los familiares de Fernando Mendoza estuvieron presentes en el sentido homenaje que se le brindó al ex Teniente de Navío y Capitán de Corbeta del submarino “ARA San Juan”.Es así que, Raquel Colombani (madre de Fernando) comentó que “me emocionó muchísimo este acto porque es recordarlo a Fernando y más aún al escuchar a la banda. Fue un homenaje que me llegó hasta el alma”, determinó.El Secretario de la Intendencia, Matias Soto, uno de los presentes sostuvo que “se hace una edición más de este programa, en el marco de las celebraciones de los 40 años que estamos viviendo de democracia en nuestro país”.“La participación activa de las instituciones escolares, también hay que agradecerle al Regimiento 6 de Caballería que se hizo presente”, destacó y agregó: “creo que es una experiencia inolvidable para los chicos que no solamente se busca concientizar con lo que tiene que ver con el acercamiento con los instrumentos de la democracia, celebrándola, sino también, con la acción de conocer el Palacio Municipal y cuáles son las actividades que presta a la comunidad”, indicó. Fuente: EER - Comunicación Municipalidad de Concordia.