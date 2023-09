El Ministerio de Educación ofrece becas para estudiar en China: requisitos

El Ministerio de Educación de la Nación y el China Scholarship Council abrieron la convocatoria para ciudadanas y ciudadanos argentinos que deseen realizar "estudios de maestría o doctorado, estancias de investigación doctoral o cursos de perfeccionamiento de idioma chino en China", durante el ciclo lectivo 2024-2025, indicó esa cartera en un comunicado.Esta propuesta de formación es fruto del Memorándum de Entendimiento vigente en materia educativa entre ambos países, se explicó.El análisis de las postulaciones y la selección de becarios/as estará a cargo del Programa de Becas de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional y del China Scholarship Council.Para postularse son requisitos ser ciudadana o ciudadano argentino y no poseer ciudadanía china, ser graduada o graduado universitario de carreras de no menos de cuatro años de duración con título de licenciado o equivalente, tener un promedio académico destacado y acreditar nivel avanzado de inglés.Se dará prioridad a quienes se postulen a la beca en el marco de un convenio entre una universidad nacional argentina y una universidad china.Las y los aspirantes a realizar estudios de maestría deberán contar con un diploma de licenciatura (o equivalente) y no superar los 35 años. En el caso de postulantes a becas de doctorado o estancia de investigación doctoral, es requisito tener un diploma de maestría y no ser mayor de 40 años.Quienes soliciten becas para propuestas dictadas en chino mandarín deberán acreditar nivel HSK 3 de idioma; mientras que a las personas que deseen realizar cursos de perfeccionamiento se les requerirá certificar conocimientos básicos de lengua china.Las y los interesados/as en acceder a esta oportunidad de capacitación podrán enviar sus solicitudes hasta el próximo 10 de noviembre.Para más información, ingresar a Campus Argentina Global, https://www.argentina.gob.ar/educacion/campusglobal/becas-extranjero/bilaterales-argentinos-china